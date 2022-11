Wallbox opte pour la solution de centre de contact de Talkdesk

SAN FRANCISCO & BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Talkdesk® Inc., le leader mondial des centres de contact dans le cloud pour les entreprises extrêmement soucieuses de leurs clients, a été choisi par Wallbox comme fournisseur de solution de centre de contact. Wallbox a opté pour la solution de Talkdesk dans le cadre de la transformation numérique de son centre de contact, afin d'optimiser à la fois l'implication du personnel et l'expérience client (CX).

Wallbox est une entreprise spécialisée dans la gestion énergétique et la recharge des VE, qui s'est donné pour mission de faire évoluer la façon dont l'énergie est utilisée à l'échelle mondiale. La société, dont le siège se situe à Barcelone, conçoit des systèmes avancés de recharge pour VE qui permettent aux utilisateurs de mieux gérer le stockage et l'utilisation de l'énergie, et de redéfinir la relation des utilisateurs avec le réseau électrique. Forte d'une présence dans le monde entier, de relations commerciales dans 113 pays et d'effectifs composés de 1 000 collaborateurs issus d'horizons très diversifiés, Wallbox s'engage à éliminer les obstacles à l'adoption des VE et à contribuer à l'accélération de la transition mondiale vers une mobilité plus durable, plus efficace et plus intelligente.

Talkdesk CX Cloud™, la solution d'expérience client de bout en bout, constituera pour Wallbox une plateforme de centre de contact modernisée, basée sur le cloud et capable de se développer parallèlement à l'expansion et aux initiatives d'innovation de l'entreprise. Le système Talkdesk Workforce Management™ permettra quant à lui aux responsables du centre de contact de Wallbox de prendre des décisions de planification d'horaires et de dotation en personnel visant à créer l'expérience employé la plus engageante et la plus encourageante pour son équipe de service clientèle travaillant en première ligne. Talkdesk Virtual Agent™ garantira aux clients de recevoir une assistance quand ils en ont besoin, où qu'ils soient et quelle que soit l'heure ou la langue souhaitée. En outre, Talkdesk for Salesforce™ accroîtra les possibilités d'engagement personnalisé sur l'ensemble des canaux, ce qui permettra aux collaborateurs de Wallbox d'apporter une aide plus efficace et holistique aux clients.

« Selon Wallbox, qui dit collaborateurs heureux dit clients heureux. La transformation des activités de notre centre de contact s'inspire de cette philosophie », a déclaré Pablo Rambla Bravo, directeur du service clientèle chez Wallbox. « Notre équipe de service clientèle a principalement pour objectif de rendre la vie de nos clients plus facile. À terme, nous souhaitons aussi faire en sorte que l'expérience employé devienne la plus conviviale possible. Pour notre personnel, la solution Talkdesk constitue une plateforme efficace de gestion des demandes des clients. »

« Alors que la planète est confrontée à des défis environnementaux sans précédent, nous partageons tous la responsabilité d'opérer des choix durables, qu'il s'agisse des individus ou des organisations. Passionné par l'environnement et mettant l'accent sur la conception de produits innovants, Wallbox est un des leaders des initiatives menées à l'échelle internationale pour rendre les VE accessibles au plus grand nombre », a indiqué Tiago Paiva, président directeur général de Talkdesk. « Nous sommes fiers de nous associer à Wallbox pour offrir un type d'expérience client haut de gamme, susceptible d'aider les clients à intégrer le développement durable et une consommation énergétique plus intelligente à leur vie quotidienne. »

