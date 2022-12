LTIMindtree renforce son partenariat avec le Groupe Desjardins

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree, une société mondiale de solutions de conseils technologiques et de solutions numériques, annonce aujourd'hui avoir finalisé la migration des offres de fonds distinct du Groupe Desjardins sur Unitrax®, la plateforme SaaS propriétaire et multi-entité de tenue des registres de LTIMindtree au Canada.

Les fonds distincts du Groupe Desjardins ont rejoint leurs offres de fond commun, déjà présentes sur la plateforme Unitrax®, et s'appuieront sur des produits nuagiques supplémentaires de la gamme de LTIMindtree, y compris WealthDecisions et WealthLink. WealthDecisions permet l'accès aux données et l'intégration à des systèmes en aval, alors que WealthLink fournit aux conseillers un accès pratique, sécurisé et encodé aux informations de compte en temps réel. Ce partenariat élargi améliorera sensiblement l'expérience client et utilisateur via une plateforme unique, rationalisée et modernisée, optimisera les délais de commercialisation pour les nouveaux produits innovants, et fournira des perspectives pertinentes à l'entreprise.

Tina Allan, présidente, LTIMindtree (Canada): "Nous sommes ravis d'avoir étoffé la gamme de produits de gestion patrimoniale de Desjardins sur la plateforme Unitrax®. Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration, en s'appuyant sur l'automatisation et l'innovation afin de garantir une transition fluide. Nous sommes fiers d'être un partenaire technologique du Groupe Desjardins depuis près de trois décennies, et nous nous réjouissons à la perspective d'accompagner Desjardins durant sa transformation numérique".

Eric Landry, président et chef de la direction, Desjardins Investment: "Alors que Desjardins continue sa transformation numérique, ce partenariat avec LTIMindtree au Canada est parfaitement naturel. Pour nos clients, l'équipe a optimisé la transition depuis nos systèmes existants vers Unitrax®, et a fourni une base solide pour le développement et la croissance futurs".

Chef de file mondial du secteur des produits et services TI, LTIMindtree travaille au côté des plus grandes institutions financières du Canada. Unitrax® est une plateforme SaaS exclusive qui permet aux gestionnaires de fonds et aux fournisseurs d'assurance d'administrer leurs produits de gestion patrimoniale. Unitrax prend en charge un large éventail de produits, comme les fonds communs, les fonds d'instinct, les CPG, les fonds de couverture, les placements alternatifs, les fonds institutionnels, les fonds offshores, le tout sous une plateforme unique.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation, et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 750 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie pour renforcer la différenciation concurrentielle, les expériences client, et les résultats commerciaux dans un monde convergeant. Comptant près de 90 000 professionnels talentueux et entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, allie les capacités éprouvées des anciens Larsen & Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de fournir une transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ltimindtree.com.

Pour consulter le site web de LTIMindtree (Canada), rendez-vous sur: https://www.LTIMindtree.com/Canada

À propos du Groupe Desjardins

Le Groupe Desjardins est le plus grand groupe financier coopératif d'Amérique du Nord et le cinquième au niveau mondial, avec 404 milliards de dollars d'actifs. En 2022, la société a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada par Mediacorp. Afin de répondre aux besoins variés de ses membres et clients, Desjardins propose un éventail complet de produits et services aux particuliers et aux entreprises par l'entremise d'un vaste réseau de distribution, de plateformes en ligne, et de filiales dans tout le Canada. Classé parmi les banques les plus solides au monde par le magazine The Banker, Desjardins présente un ratio de capital et des notations de crédit parmi les plus élevés du secteur.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.