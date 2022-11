TeloSizer®, application de pointe développée par Genomic Vision, mise au service de la recherche sur le cancer

BAGNEUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, la « Société »), société de biotechnologie cotée sur Euronext qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd’hui une collaboration avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), organisme public de recherche, afin de lancer un programme de recherche d’une durée de quatre ans avec le Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM) pour le développement de tests compagnons utilisant l’application TeloSizer® de Genomic Vision.

Les télomères sont des séquences nucléotidiques répétées présentes à l’extrémité des chromosomes. TeloSizer® permet de mesurer avec grande précision la longueur et la position des télomères et d’établir des liens entre la longueur des télomères et l'apparition et la gravité de maladies telles que le cancer ou les maladies liées à l'âge.

Pour en savoir plus sur TeloSizer®, consultez cette vidéo : https://info.genomicvision.com/TeloSizer

« Genomic Vision continue d'appliquer ses technologies innovantes au bénéfice des patients et cette collaboration avec le CNRS est une étape importante. Nous sommes pionniers pour la mesure de la longueur des télomères comme biomarqueur dans la recherche sur le cancer », a déclaré Thierry Huet, Ph.D., Directeur R&D de Genomic Vision. « L’instabilité des télomères est une caractéristique importante du cancer. Grâce à TeloSizer®, nous sommes en mesure de visualiser avec précision des modifications anormales de la longueur des télomères. »

Christophe Lachaud, chef de groupe au CNRS, a commenté : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'utiliser l’application TeloSizer® de Genomic Vision pour développer des tests compagnons très précis qui profiteront aux patients. TeloSizer® offre une plus grande précision et plus d'informations par rapport aux autres méthodes de mesure des télomères. »

Vincent Geli, Directeur Adjoint du CRCM, expert en télomères, a ajouté : « TeloSizer® fournira de nouvelles informations sur la longueur individuelle des télomères et leur distribution. »

Ces tests seront développés dans le cadre d'une collaboration de quatre ans entre Genomic Vision et le CRCM et utiliseront la technologie de peignage moléculaire de Genomic Vision et le produit TeloSizer®. Le programme fera appel à des équipes scientifiques de l’institut et examinera l’hétérogénéité de la longueur des télomères dans différents échantillons afin de découvrir de nouvelles caractéristiques des télomères spécifiques à la leucémie. Les découvertes exploitables issues du projet seront utilisées dans le développement d’approches de médecine personnalisée basées sur la morphologie des télomères.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet CRCM/IPC soutenu par l'Institut Carnot OPALE, partenaire privilégié de l'industrie de la santé pour la recherche et le développement de solutions innovantes destinées au diagnostic, au traitement et au suivi des patients atteints de leucémie, le cancer du sang au taux de mortalité le plus élevé, mais aussi le premier cancer chez l'enfant.

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des produits et des services dédiés à l’analyse structurelle et fonctionnelle des modifications du génome ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications, en particulier dans les technologies d'édition du génome et dans les procédés de bioproduction. Les outils exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le génome. Ces outils sont également utilisés pour analyser la réplication de l'ADN dans les cellules, notamment pour étudier, analyser et améliorer des médicaments anticancéreux. Installée à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

A PROPOS DU CRCM

Le CRCM ou Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille est affilié à l'Inserm (UMR1068), au CNRS (UMR7258), à Aix-Marseille Université (UM105) et à l'Institut Paoli-Calmettes (IPC). Pionnier dans la lutte contre le cancer, le Centre de Recherche sur le Cancer de Marseille met tout en œuvre depuis 50 ans pour mieux comprendre les grands mécanismes biologiques responsables de la maladie et les traduire en innovations médicales. En maintenant ses efforts pour caractériser les dysfonctionnements de la cellule cancéreuse et du système immunitaire, le CRCM s'inscrit aux côtés de l'IPC dans une démarche durable d'amélioration de la prise en charge des patients et de leur qualité de vie, par l'identification de nouveaux traitements.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.crcm-marseille.fr/le-crcm-fete-ses-50-ans/.

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 14 avril 2022, sous le numéro d’enregistrement D. 22-0293, mis à jour par l’amendement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 mai 2022, sous le numéro D.22-0293-A01, disponibles sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.