NTT DATA加入EOI Space的全球聯盟計畫

科羅拉多州路易斯維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為政府和商業客戶提供智慧定位的衛星星座部署公司EOI Space今天宣佈，已與全球數位化商業和IT服務領導者NTT DATA Corporation達成策略性分銷協定，專為日本市場的客戶帶來EOI Space的超高解析度地球影像技術。

NTT DATA是EOI Space全球聯盟計畫(Global Alliance Program)的首個正式合作夥伴。該聯盟由數量有限的全球組織組成，成員可優先使用EOI Space的衛星內容和服務。根據合作協定，NTT DATA將部署EOI Space的先進科技——Stingray極低地球軌道(VLEO)衛星星座，用於提供客戶需要的高容量資料，以發現和應對潛在的天然災害和公共安全威脅。EOI Space計畫於2024年第一季發射第一顆衛星，另外五顆衛星將在隨後12個月內完成發射，而NTT DATA正在日本建造安全存取設施(Secure Access Facility)，以便從Stingray衛星星座獲得直接下行鏈結能力。

EOI Space共同創辦人兼執行長Christopher Thein表示：「EOI Space和NTT DATA正在建立長期合作關係。NTT DATA安全存取設施建成後，將能夠以前所未有的速度為客戶提供寶貴的資料和見解。及時傳遞高品質影像對我們所在產業至關重要。我們很感激能擁有像NTT DATA這樣致力於這類使命和市場的合作夥伴。」

NTT DATA執行經理Hideyuki Nakamura表示：「利用EOI Space的Stingray星座，我們將能夠為自身的資料中心累積大量的極高解析度影像，並在本地進行分析。利用公司最新的人工智慧演算法，我們將能夠得出過往資料和新收集資料之間的差異，以此偵測異常情況，進而為客戶提供加值產品。此外，我們還將能夠把EOI Space的影像使用範圍擴大到有待未來開發的各種防災系統和設施維護專案中，創造出能夠改善韌性的新產品。」

未來的衛星：小尺寸，大影響

衛星對世界各地社區的日常生活和福祉日益重要。EOI Space的Stingray衛星星座由其專有的等離子體推進系統提供支援，與市場上其他衛星星座相比，運行軌道更接近地球，使衛星能夠捕捉近乎即時的15公分高解析度影像。EOI Space獨立開發的離子電推進器目前正在申請專利，可確保衛星在近地軌道上穩定運行。此外，EOI Space的Stingray衛星體積較小，與開發和發射成本較高的大型衛星相比，將使NTT DATA及其客戶能夠以較低的成本獲得高解析度影像和更大的資料容量。

NTT DATA預期，到2028年，EOI Space的資料和人工智慧分析技術等加值產品的銷售額將超過7,000萬美元，其中大部分銷售額可望由國防、公共安全和災害管理應用推動。此外，NTT DATA還與其他少數投資者一起參與了EOI Space的A輪股權融資，顯示出其對EOI Space和地球觀測市場的承諾。

關於EOI Space

EOI Space總部位於科羅拉多州路易斯維爾，目前正在開發獨特的低空飛行小型衛星星座。其衛星利用公司正在申請專利的成熟電力推進技術，在極低地球軌道(VLEO)上蒐集超高解析度影像，可支援廣泛的地球觀測應用。借助比以往更接近地球的軌道衛星，EOI將從太空捕捉現今商用市場上可用性極高的地球觀測視野，用於即時情報、資產監測和態勢感知。EOI Space目前正在籌集資金，用於其衛星星座的發展。敬請瀏覽我們的網站https://eoi.space，詳細瞭解我們的使命和投資機會。

關於NTT DATA

NTT集團旗下子公司NTT DATA是值得信賴的全球IT和商業服務創新企業，總部設在東京。我們透過諮詢、產業解決方案、業務流程服務、IT現代化和託管服務來協助客戶轉型。NTT DATA助使客戶及社會自信地邁向數位化未來。我們致力於客戶的長期成功，結合全球業務觸角與對當地客戶的重視，在50多個國家為客戶提供服務。敬請瀏覽我們的網站https://www.nttdata.com。

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