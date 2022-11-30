愛科農業基金會捐助英國最大規模慈善機構對抗饑餓和食物浪費問題

喬治亞州德魯斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--愛科農業基金會(AGCO Agriculture Foundation, AAF)是一家私人基金會，其願景是透過永續農業開發來防止和減輕饑餓問題。基金會今日宣佈捐贈30萬美元給FareShare，以確保在對抗食物浪費的同時，將剩餘的食物發放給英國弱勢群體。

雙方為期兩年的合作關係可望幫助FareShare獲得475噸剩餘食物，並重新配送超過100萬份餐點。該專案將幫助得獎基金Surplus with Purpose Fund發展壯大，而Surplus with Purpose Fund將支應農民的成本以採收和轉運原本會浪費的食物。

據政府間氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change)估計，食物浪費導致全球8%-10%的溫室氣體排放量，因此解決食物浪費是非常緊迫的問題。本次捐助的資金還將透過各種介入措施，如採摘剩餘的新鮮水果和蔬菜產品等，來減少食物浪費帶來的環境影響，從而直接幫助農業企業。未來24個月中，FareShare和AAF透過該專案每重新配送一噸剩餘食物，就能減少約1.6噸食物中的二氧化碳排放，同時還能減少因有害的替代處理方法而導致的3.8噸二氧化碳排放。

愛科農業基金會董事長Roger Batkin表示：「作為一家基金會，我們對FareShare剩餘食物專案的支援恰逢全球對抗氣候危機的關鍵時刻，並契合AAF防止和減少饑餓的願景。我們希望為這些弱勢群體的食物需求提供支援，同時在食物鏈的兩端減少食物浪費以對抗氣候變遷。」

AAF資助的剩餘食物專案有助於達成聯合國17個永續發展目標中的四個目標：零饑餓、良好的健康和福祉、氣候行動和負責任的消費和生產。該專案將為數萬名弱勢群體提供食物，減少食物浪費以因應氣候變遷的影響，提供取得良好營養的機會以改善整體福祉，並提供可擴充的解決方案來減少食物浪費。

FareShare執行長Lindsay Boswell表示：「我們永遠都不應浪費食物，尤其在生活成本危機期間更是如此。數百萬民眾正在因為食物、燃料價格和家庭帳單的上漲而舉步維艱。我們已經看到網路內對食物需求激增帶來的影響。FareShare十分感謝AAF在這一關鍵時期向英國捐贈資金。這一合作將幫助我們擴大觸及面，並對將剩餘食物從農場送至人們的餐桌，進而帶來切實的影響。」

關於愛科集團

愛科集團(NYSE:AGCO)是農業機械和精準農業科技設計、製造和分銷領域的全球領導者。愛科透過其差異化的品牌組合為客戶創造價值，其中核心品牌包括Challenger®、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®和Valtra®。借助其Fuse®智慧農業解決方案，愛科的全系列設備和服務可協助農民以永續的方式為全球提供食物。愛科集團成立於1990年，總部位於美國喬治亞州德盧斯，2021年淨銷售額約為111億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.AGCOcorp.com。有關公司新聞、資訊和活動，請在Twitter: @AGCOCorp上關注我們。關於Twitter上的財經新聞，請關注主題標籤#AGCOIR。

關於愛科農業基金會(AAF)

愛科農業基金會(AAF)由愛科集團(NYSE: AGCO)於2018年發起，是以防止和減輕饑餓問題為願景的私人基金會。基金會發起具有影響力的食品安全計畫，促進永續的農業發展，並在邊緣化農耕社區建立必要的農業基礎設施。AAF位於列支敦士登瓦都茲，在美國喬治亞州德盧斯管理各項業務。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.agcofoundation.org/

關於FareShare

FareShare是英國第一大慈善機構，自1994年以來一直致力於消除饑餓和食物浪費。該慈善機構的成立初衷是：不應浪費優良的食物，尤其是仍有人在挨餓的時候。FareShare透過近9,500家慈善和社區組織組成的網路來重新配送剩餘的食物。

如欲瞭解更多資訊，請瀏覽我們的網站：https://fareshare.org.uk/

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