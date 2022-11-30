爱科农业基金会向英国第一大规模慈善机构捐赠资金，帮助应对饥饿和食物浪费问题

佐治亚州德鲁斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--爱科农业基金会(AGCO Agriculture Foundation, AAF)是一家私人基金会，其愿景是通过可持续农业开发预防和减轻饥饿问题。基金会今日宣布向FareShare捐赠30万美元，以确保在应对食物浪费的同时，将剩余的食物发放给英国弱势群体。

双方为期两年的合作关系预计将帮助FareShare获得475吨剩余食物，并重新配送超过100万份餐食。该项目将帮助获奖基金Surplus with Purpose Fund发展壮大，而Surplus with Purpose Fund将覆盖农民采摘和转运原本会浪费的食物所需的成本。

据政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change)估计，食物浪费贡献了全球8%-10%的温室气体排放量，因此应对食物浪费是一个非常紧迫的问题。本次捐助的资金还将通过各种干预措施，如采摘剩余的新鲜水果和蔬菜产品等，来减少食物浪费带来的环境影响，从而直接帮助农业企业。未来24个月中，FareShare和AAF通过该项目每重新配送一吨剩余食物，就能减少约1.6吨食物中的二氧化碳排放，同时还能减少因有害的替代处理方法而导致的3.8吨二氧化碳排放。

爱科农业基金会董事长Roger Batkin表示：“作为一家基金会，我们对FareShare剩余食物项目的支持恰逢全球应对气候危机的关键时刻，并契合AAF预防和减少饥饿的愿景。我们希望为这些弱势群体的食物需求提供支持，同时通过在食物链的两端减少食物浪费来应对气候变化。”

AAF资助的剩余食物项目有助于实现联合国17个可持续发展目标中的四个目标：零饥饿、良好的健康和福祉、气候行动和负责任消费和生产。该项目将为数万名弱势群体提供食物，通过减少食物浪费来应对气候变化，通过提供良好的营养获取方式改善整体福祉，并提供可扩展的减少食物浪费解决方案。

FareShare首席执行官Lindsay Boswell表示：“我们永远都不应浪费食物，尤其在眼下的生活成本危机期间更是如此。数百万民众正在因为食物、燃料价格和家庭账单的上涨而举步维艰。我们已经看到网络内的食物需求出现了激增现象。FareShare十分感谢AAF在这一关键的时期向英国捐赠资金。这一合作将帮助我们扩大覆盖范围，并对将剩余食物从农场送至人们的餐桌带来切实的积极影响。”

关于爱科集团

爱科集团(NYSE:AGCO)是农业机械和精准农业技术设计、制造和分销领域的全球领导者。爱科通过其差异化的品牌组合为客户创造价值，其中核心品牌包括Challenger®、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®和Valtra®。借助其Fuse®智能农业解决方案，爱科的全系列设备和服务可帮助农民以可持续的方式为全球提供食物。爱科集团成立于1990年，总部位于美国佐治亚州德卢斯，2021年净销售额约为111亿美元。如需了解更多信息，请访问：www.AGCOcorp.com。有关公司新闻、信息和活动，请在Twitter: @AGCOCorp上关注我们。关于Twitter上的财经新闻，请关注主题标签#AGCOIR。

关于爱科农业基金会(AAF)

爱科农业基金会(AAF)由爱科集团(NYSE: AGCO)于2018年发起，是一家以预防和减轻饥饿问题为愿景的私人基金会。基金会发起具有影响力的食品安全计划，促进可持续的农业发展，并在边缘化农耕社区建立必要的农业基础设施。AAF位于列支敦士登瓦杜兹，在美国佐治亚州德卢斯管理各项业务。如需了解更多信息，请访问https://www.agcofoundation.org/

关于FareShare

FareShare是英国第一大慈善机构，自1994年以来一直致力于消除饥饿和食物浪费。该慈善机构的成立初衷是：健康食物不应被浪费，尤其是仍有人在挨饿的时候。FareShare通过近9,500家慈善和社区组织组成的网络来重新配送剩余的食物。

如需了解更多信息，请访问我们的网站：https://fareshare.org.uk/

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