A AGCO Agriculture Foundation doa à maior instituição de caridade do Reino Unido para combater a fome e o desperdício de alimentos

FareShare redistributes its surplus food through a network of nearly 9,500 charities and community organizations.(Photo: Business Wire)

DULUTH, Geórgia--(BUSINESS WIRE)--A AGCO Agriculture Foundation (AAF), uma fundação privada com a visão de prevenir e aliviar a fome mediante o desenvolvimento agrícola sustentável, anunciou hoje uma doação de US$ 300.000 à FareShare para garantir que o excesso de alimentos chegue às comunidades vulneráveis no Reino Unido, ao mesmo tempo em que combate o desperdício de alimentos.

É esperada que a parceria de dois anos ajude a FareShare a garantir 475 toneladas de alimentos excedentes e redistribuir mais de um milhão de refeições. O projeto irá ajudar no crescimento do premiado Surplus with Purpose Fund, que cobre o custo para que os agricultores colham e desviem alimentos que, de outro modo, teriam sido desperdiçados.

O Grupo Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas estima que o desperdício de alimentos contribui com 8% a 10% das emissões mundiais de gases de efeito estufa, logo, combater o desperdício de alimentos é uma questão premente. O financiamento também irá ajudar diretamente as empresas agrícolas, ao reduzir o efeito ambiental do desperdício de alimentos mediante intervenções para colher produtos frescos excedentes, como frutas e legumes. Nos próximos 24 meses, para cada tonelada de excedente de alimentos da FareShare e AAF redistribuída através deste projeto, cerca de 1,6 toneladas de CO2 incorporado poderiam ser poupadas e outras 3,8 toneladas poderiam ser prevenidas de descarte alternativo e prejudicial.

"Como fundação, nosso suporte ao projeto de alimentos excedentes da FareShare chega em um momento crucial e se alinha com a visão da AAF de prevenir e aliviar a fome. Esperamos satisfazer as necessidades alimentares destas famílias vulneráveis enquanto combatemos as mudanças climáticas em ambas as pontas da cadeia alimentar ao combater o desperdício de alimentos", disse Roger Batkin, presidente do conselho da AGCO Agriculture Foundation.

O projeto de alimentos excedentes financiado pela AAF contribui para quatro das 17 Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: Fome Zero, Saúde e Bem-Estar, Ação Climática bem como Consumo e Produção Responsáveis. O projeto irá fornecer alimentos a milhares de pessoas vulneráveis, combater o desperdício de alimentos para enfrentar o impacto da mudança climática, melhorar o bem-estar geral através do acesso a uma boa nutrição e fornecer uma solução escalável para resgatar alimentos.

"Nunca devemos desperdiçar boa comida, especialmente em meio a uma crise de custo de vida. Milhões de pessoas estão lutando com o aumento dos preços dos alimentos, combustível e contas domésticas. Vimos o impacto da demanda por alimentos em nossa rede disparando. A FareShare é grata à AAF por estender seu financiamento ao Reino Unido neste momento crucial. Esta parceria irá nos ajudar a ampliar nosso alcance e fazer uma diferença significativa na obtenção de alimentos excedentes das fazendas aos pratos das pessoas", disse Lindsay Boswell, Diretora Executiva da FareShare.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial em projetos, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO agrega valor ao cliente mediante seu portfólio de marcas diferenciado, incluindo suas principais marcas como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Alimentada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os agricultores a alimentar nosso mundo de forma sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO obteve vendas líquidas de cerca de US$ 11,1 bilhões em 2021. Para mais informação, acesse www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

Sobre a AGCO Agriculture Foundation (AAF)

A AGCO Agriculture Foundation (AAF), iniciada pela AGCO Corporation (NYSE: AGCO) em 2018, é uma fundação privada com a visão de prevenir e aliviar a fome. A fundação inicia programas impactantes que apoiam a segurança alimentar, promovem o desenvolvimento agrícola sustentável e constroem a infraestrutura agrícola necessária em comunidades agrícolas marginalizadas. A AAF tem sede em Vaduz, Liechtenstein e as operações são administradas em Duluth, Geórgia, EUA. Para mais informação, acesse https://www.agcofoundation.org/

Sobre a FareShare

A FareShare é a maior instituição de caridade do Reino Unido que combate a fome e o desperdício de alimentos desde 1994. A organização de caridade nasceu da crença de que nenhuma boa comida deve ser desperdiçada, especialmente quando as pessoas passam fome. A FareShare redistribui seus alimentos excedentes mediante uma rede de quase 9.500 instituições de caridade e organizações comunitárias.

Para mais informação, acesse nosso site https://fareshare.org.uk/

