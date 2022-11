AGCO Agriculture Foundation fait un don à la plus grande organisation caritative du Royaume-Uni pour lutter contre la faim et le gaspillage alimentaire

FareShare redistributes its surplus food through a network of nearly 9,500 charities and community organizations.(Photo: Business Wire)

DULUTH, Géorgie--(BUSINESS WIRE)--L’AGCO Agriculture Foundation (AAF), une fondation privée dont l’objectif est de prévenir et d’atténuer la faim grâce au développement agricole durable, a annoncé aujourd’hui qu’elle ferait un don de 300 000 dollars à FareShare afin de s’assurer que la nourriture parvienne aux communautés dans le besoin au Royaume-Uni, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.

Grâce à ce partenariat de deux ans, FareShare devrait pouvoir se procurer 475 tonnes de nourriture excédentaire et redistribuer ainsi plus d’un million de repas. Le projet soutiendra la croissance du fonds Surplus with Purpose Fund, primé à plusieurs reprises, qui prend en charge les frais des agriculteurs pour récolter et redistribuer des aliments qui seraient autrement jetés.

Selon les estimations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies, le gaspillage alimentaire contribue à 8 à 10 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, d’où l’urgence de lutter contre le gaspillage alimentaire. Les fonds bénéficieront également directement aux entreprises agricoles en réduisant l’impact environnemental du gaspillage alimentaire grâce à des interventions visant à récolter les produits frais excédentaires tels que les fruits et légumes. On estime qu’au cours des 24 prochains mois, chaque tonne de nourriture excédentaire redistribuée par FareShare et AAF dans le cadre du projet permettra d’économiser environ 1,6 tonne de CO2 stockée et d’éviter que 3,8 tonnes supplémentaires ne soient jetées d’une autre manière nuisible.

« Pour nous, en tant que fondation, le soutien au projet FareShare sur les surplus alimentaires arrive à un moment critique et est parfaitement aligné avec la philosophie de l’AAF qui consiste à prévenir et à soulager la faim. Nous espérons aider ces ménages dans le besoin à satisfaire leurs besoins alimentaires tout en luttant contre le changement climatique aux deux extrémités de la chaîne alimentaire en réduisant le gaspillage alimentaire », a déclaré Roger Batkin, président du conseil d’administration d’AGCO Agriculture Foundation.

Le projet sur les surplus alimentaires financé par l’AAF contribue à quatre des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies : faim zéro, bonne santé et bien-être, action climatique et consommation et production responsables. Le projet permettra de fournir de la nourriture à des milliers de personnes particulièrement vulnérables, de lutter contre le gaspillage alimentaire afin de réduire l’impact du changement climatique, d’améliorer le bien-être général en donnant accès à des aliments sains et de fournir une solution évolutive pour éviter que les aliments finissent à la poubelle.

« Nous ne devrions jamais gaspiller de la bonne nourriture, et encore moins au milieu d’une crise où le coût de la vie a tellement augmenté. Des millions de personnes souffrent de la forte augmentation des prix de la nourriture, des carburants et des combustibles, ainsi que des factures élevées des ménages. Nous avons vu la demande de nourriture exploser dans tout notre réseau. FareShare est très reconnaissant à l’AAF de mettre ses fonds à disposition des personnes dans le besoin au Royaume-Uni à un moment aussi critique. Grâce à ce partenariat, nous allons augmenter notre portée et faire une différence importante en apportant les surplus alimentaires de la ferme à l’assiette des gens », a déclaré Lindsay Boswell, chef de la direction de FareShare.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, qui comprend des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. Optimisée par les solutions d’agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d’équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 11,1 milliards USD en 2021. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

À propos de l'AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Créée par AGCO Corporation (NYSE : AGCO) en 2018, AGCO Agriculture Foundation (AAF) est une fondation privée dont l’objectif est de prévenir et d’atténuer la faim. La fondation élabore des programmes à fort impact qui assurent la sécurité alimentaire, favorisent le développement agricole durable, et permettent de construire les infrastructures agricoles nécessaires dans les communautés agricoles marginalisées. Le siège de l’AAF se trouve à Vaduz (Liechtenstein) et les opérations sont gérées depuis Duluth (Géorgie, États-Unis). Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.agcofoundation.org/

À propos de FareShare

FareShare est la plus grande organisation caritative britannique de lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire, active depuis 1994. Cette organisation à but non lucratif est née de la conviction que la nourriture ne devrait pas finir à la poubelle, en particulier lorsque des personnes souffrent simultanément de la faim. FareShare redistribue les excédents alimentaires à travers un réseau de près de 9 500 organisations communautaires et à but non lucratif.

Pour plus d’informations, consultez notre site Web : https://fareshare.org.uk/

