Napier與治理、風險和合規公司GRCS建立新合作關係以進軍日本市場

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--金融犯罪合規專家Napier宣佈，通過與日本公司GRCS新建立的合作夥伴關係，其端到端金融犯罪風險管理平臺Napier Continuum現已在日本市場推出。

GRCS成立於2005年，在東京證券交易所成長型市場上市，為受監管的日本公司提供治理、風險管理、合規和安全方面的專業知識及解決方案。通過與Napier合作，GRCS將在日本當地市場轉售、實施和支援Napier先進的金融犯罪風險管理平臺Napier Continuum。

這一行動是Napier在全球擴展合作夥伴關係和第三方聯盟策略的一部分。該策略旨在整合區域合作夥伴的專業知識，從而能夠根據當地法規、風險狀況和實施要求來提供量身打造的服務。

Napier全球合作夥伴關係負責人Melissa Warren表示：「GRCS是享有盛譽的合作夥伴，不僅瞭解區域市場，而且瞭解科技。與GRCS這樣的夥伴合作，可確保我們的解決方案能被當地公司充分利用。」

根據全球洗錢和恐怖主義融資監管機構FATF的建議，日本當局的首要之務應當是改善該國反洗錢和反恐怖主義融資框架關鍵領域的有效性。

Napier亞太區負責人Robin Lee表示：「在日本複雜的監管環境下，像Napier Continuum這樣的科技解決方案正是市場所需，可幫助應對打擊金融犯罪面臨的不斷變化的挑戰。通過此次合作，我們可以為日本客戶提供更好的服務，並顯著提升他們的合規能力。」

該平臺提供對Napier金融犯罪合規產品套件的存取權限，包括交易監控、篩選和風險評估工具，以及對第三方和專有應用程式（如反洗錢、KYC、欺詐和CRM系統）的完整STP。

GRCS業務發展主管Joji Watanabe表示：「借助Napier的先進平臺，我們能夠為日本當地市場提供極高標準的金融犯罪合規服務，並協助客戶符合監管方面的最佳實務。Napier世界一流的科技與我們的區域專業知識相結合，將為我們的客戶提供全面能力以應對其客戶的整個風險狀況。我們很高興能與Napier合作，大幅提升我們的合規工作。」

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