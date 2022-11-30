FarEye與Pepperfry合作以改善傢俱運送體驗

印度諾伊達和芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--印度電子商務預計將在2021年至2025年間成長96%，交易額將達到1,200億美元。高速成長也帶來了運送的複雜性，特別是大件笨重物品的運送，例如傢俱和其他超大型家居用品等。總部位於印度孟買的一流電子商務家居用品公司Pepperfry正在與FarEye合作，以簡化最後一哩的運送，特別是需要安裝的超大型商品的運送。

從確保為每次運送安裝分配兩名熟練的工作人員，到靈活安排運送和安裝的預約時間，再到提供簡單的退貨流程，大型笨重物品的最後一哩運送日益複雜。像Pepperfry這樣的公司需要管理多種因素，同時還要確保每次運送都能提供一致的消費者體驗。

Pepperfry供應鏈負責人Piyush Agarwal表示：「消費者體驗對我們來說至關重要。我們選擇FarEye來幫助我們在整個運送過程中即時查看訂單。我們的目標是縮短送貨時間，消除漏送或遲送，提高運送車隊的生產力，並確保傢俱順利安裝。我們期待繼續改良我們的『最後一哩』策略，並增加一定程度的智慧化和自動化，以減少人工流程和成本，從而提高客戶滿意度。」

Pepperfry計畫採用FarEye的最後一哩運送解決方案，該方案包括：

追蹤： 在整個運送過程中提供即時能見度，避免延誤和中斷，確保每次運送都準時到達。

在整個運送過程中提供即時能見度，避免延誤和中斷，確保每次運送都準時到達。 退貨模組： 透過品牌化自助介面無縫處理退貨和換貨，提供全方位的購後體驗。

透過品牌化自助介面無縫處理退貨和換貨，提供全方位的購後體驗。 體驗：確保從購買前到購買後，從訂單追蹤和安排行程，到送貨通知、退貨和換貨，在整個流程中都能提供品牌化、差異化的客戶體驗。

FarEye共同創辦人兼營運長Gautam Kumar表示：「預計到2025年，全球超過35%的傢俱銷售都將在線上完成。因此，對於零售商、托運人和承運人來說，改進大件物品的消費者運送體驗至關重要，否則將面臨失去品牌忠誠度的風險。Pepperfry在超大型商品的運送方面正經歷成長，為了保持較高的消費者滿意度，Pepperfry已確定最後一哩運送中需要改進的地方。我們期待在該公司的運送過程中提供支援，目標是確保每一次送貨都能準時到達，正確無誤，並且快速、輕鬆地完成安裝。」

關於FarEye

FarEye的智慧運送平臺將運送轉變為競爭優勢。FarEye以獨特的方式結合運送協調、即時物流狀態顯示和品牌化客戶體驗，幫助零售、電商和第三方物流公司簡化複雜的最後一哩運送物流。FarEye平臺使企業能夠提高用戶忠誠度和滿意度、降低成本並改善經營效率。FarEye在30個國家擁有150多家客戶，在全球設有五個辦事處。FarEye——最後一哩的第一選擇。

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