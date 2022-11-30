FarEye与Pepperfry合作提升家具配送体验

印度诺伊达和芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--印度电子商务预计将在2021年至2025年间增长96%，交易额将达到1,200亿美元。高速增长也带来了配送的复杂性，特别是大件笨重物品的配送，例如家具和其他超大家居用品等。总部位于印度孟买的领先电子商务家居用品公司Pepperfry正在与FarEye合作，以简化最后一英里的配送，特别是需要安装的超大型商品的配送。

从确保为每次配送安装分配两名熟练的工作人员，到灵活安排配送和安装预约，再到提供简单的退货流程，大型笨重物品的最后一英里配送日益复杂。像Pepperfry这样的公司需要管理多种因素，同时还要确保每次配送都能提供一致的消费者体验。

Pepperfry供应链负责人Piyush Agarwal表示：“消费者体验对我们来说至关重要。我们选择FarEye来帮助我们在整个配送过程中实时查看订单。我们的目标是缩短送货时间，消除漏送或迟送，提高配送车队的生产力，并确保家具顺利安装。我们期待继续完善我们的‘最后一英里’战略，并增加一定程度的智能和自动化，以减少人工流程和成本，从而提高客户满意度。”

Pepperfry计划采用FarEye的最后一英里配送解决方案，该方案包括：

跟踪： 在整个配送过程中提供实时可视性，避免延误和中断，确保每次配送都准时到达。

在整个配送过程中提供实时可视性，避免延误和中断，确保每次配送都准时到达。 退货模块： 通过品牌化自助界面实现无缝退货和换货，提供全方位的购后体验。

通过品牌化自助界面实现无缝退货和换货，提供全方位的购后体验。 体验：确保从购买前到购买后，从订单跟踪和安排，到送货通知、退货和换货，在整个流程中都能提供品牌化、差异化的客户体验。

FarEye联合创始人兼首席运营官Gautam Kumar表示：“预计到2025年，全球超过35%的家具销售都将在网上完成。因此，对于零售商、托运人和承运人来说，完善大件物品的消费者配送体验至关重要，否则将面临失去品牌忠诚度的风险。Pepperfry正在经历超大型商品的配送增长，为保持较高的消费者满意度，Pepperfry已确定最后一英里配送中需要改进的地方。我们期待着在该公司的配送之旅中提供支持，目标是确保每一次送货都能按时到达，准确无误，并且快速、轻松地完成安装。”

关于FarEye

FarEye的智能配送平台将订单配送转化为竞争优势。FarEye将配送协调、实时物流状态显示和品牌化客户体验独特地结合起来，帮助零售、电商和第三方物流公司简化复杂的最后一英里配送物流。FarEye平台使企业能够提高用户忠诚度和满意度、降低成本并提高运营效率。FarEye在30个国家拥有150多家客户，在全球设有五个办事处。FarEye——最后一英里的第一选择。

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