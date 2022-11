FarEye collabore avec Pepperfry afin d’améliorer l’expérience de la livraison de meubles

NOIDA, Inde, et CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Le e-commerce devrait enregistrer une croissance de 96 % entre 2021 et 2025 en Inde, pour atteindre une valeur transactionnelle de 120 milliards de dollars. Cette croissance est accompagnée d’une complexité de distribution, en particulier pour les grosses livraisons et les livraisons volumineuses comme les meubles et autres articles pour la maison surdimensionnés. Pepperfry, la plus importante entreprise d’articles pour la maison vendus en ligne, dont le siège se trouve à Mumbai, en Inde, travaille avec FarEye pour simplifier la livraison au dernier kilomètre, en particulier pour les livraisons surdimensionnées nécessitant une installation.

Qu’il s’agisse de garantir que l’équipe de deux personnes aux compétences appropriées est affectée à chaque livraison en vue d’une installation, d’offrir de la flexibilité pour programmer les rendez-vous de livraison et d’installation, de fournir un processus de retours simple, les livraisons au dernier kilomètre importantes et volumineuses présentent une complexité accrue. Les entreprises comme Pepperfry doivent gérer une multitude de facteurs tout en garantissant une expérience de marque constante pour les consommateurs lors de chaque livraison.

« L'expérience du consommateur est cruciale pour nous. Nous avons choisi FarEye pour nous aider à avoir une visibilité en temps réel sur les commandes tout au long du processus de livraison. Nous objectif est de réduire les délais de livraison et d’éliminer les livraisons manquées ou retardées, d’améliorer la productivité de nos flottes de véhicules de livraison et d’assurer des installations de meubles sans heurt », a déclaré Piyush Agarwal, responsable de la chaîne d'approvisionnement chez Pepperfry. « Nous souhaitons continuer d’affiner notre stratégie sur le dernier kilomètre et ajouter un niveau de renseignement et d’automatisation qui réduira les procédures manuelles et les coûts, conduisant à une satisfaction des clients. »

Pepperfry prévoit d’utiliser les solutions de livraison au dernier kilomètre de FarEye, notamment :

Track : pour fournir une visibilité en temps réel tout au long du parcours de livraison et éviter les retards et perturbations, garantissant que chaque livraison arrive à l’heure, à chaque fois.

: pour fournir une visibilité en temps réel tout au long du parcours de livraison et éviter les retards et perturbations, garantissant que chaque livraison arrive à l’heure, à chaque fois. Returns module : pour effectuer des retours et échanges fluides via une interface de marque en libre-service pour une expérience post-achat holistique.

: pour effectuer des retours et échanges fluides via une interface de marque en libre-service pour une expérience post-achat holistique. Experience : pour garantir une expérience client de marque différenciée tout au long du processus avant et après achat – du suivi et de la planification de commandes aux notifications de livraison, en passant par les retours et les échanges.

« Alors que l’on estime que plus de 35 % des ventes de meubles dans le monde se feront en ligne d’ici 2025, il est crucial que les détaillants, les expéditeurs et les transporteurs perfectionnent l'expérience de livraison aux particuliers pour les articles importants et volumineux, ils risquent sinon de compromettre la loyauté envers leur marque », a affirmé Gautam Kumar, chef de l'exploitation et cofondateur de FarEye. « Pepperfry enregistre une croissance des livraisons d’articles surdimensionnés et a identifié des points à améliorer sur le dernier kilomètre pour conserver la satisfaction des consommateurs. Nous nous réjouissons de l’accompagner dans son parcours, avec comme objectif que chaque livraison arrive à l’heure, soit exacte et installée rapidement et facilement. »

À propos de FarEye

La plateforme de livraison intelligente de FarEye transforme les livraisons en un avantage concurrentiel. Les entreprises de vente au détail, de e-commerce et de logistique tierce partie utilisent la combinaison unique de FarEye, entre orchestration, visibilité en temps réel et expériences client de marque, pour simplifier la logistique complexe de livraison du dernier kilomètre. La plateforme FarEye permet aux entreprises d'augmenter la fidélité et la satisfaction des consommateurs, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. FarEye compte plus de 150 clients dans 30 pays et cinq bureaux dans le monde. FarEye, le premier choix pour le dernier kilomètre.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.