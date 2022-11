PEKING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (“Biocytogen”, HKEX: 02315) heeft vandaag aangekondigd dat het een evaluatie- en optie overeenkomst is aangegaan met ADC Therapeutics SA. Biocytogen zal ADC Therapeutics een licentie verlenen om de eigen antilichamen van Biocytogen te evalueren tegen drie tumortargets, met een optie om op een later tijdstip geselecteerde antilichamen in licentie te geven voor de wereldwijde ontwikkeling en commercialisering van ADC. Biocytogen behoudt alle wereldwijde rechten voor deze antilichamen buiten de ADC-ontwikkeling. Biocytogen ontvangt een vooruitbetaling. Voor elke uitgeoefende optie heeft Biocytogen recht op een optie-uitoefenvergoeding, en ontwikkelings- en commerciële mijlpaalbetalingen, die in totaal tientallen miljoenen US-dollars kunnen bedragen, evenals eencijferige royalty’s op de netto-omzet.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.