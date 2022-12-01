全球能源奖基金会为环保问题提供解决方案

维也纳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--11月30日，举世瞩目的环境奖项全球能源奖(Energy Globe)在维也纳举行了令人无比振奋的颁奖仪式，在土(Earth)、火(Fire)、水(Water)、空气(Air)和青年(Youth)五大类别表彰可持续性方面的全球优胜者。

20多年以来，全球能源奖每年都会举行评选活动，共计收到3万多个报名的可持续性项目。参赛项目致力于为环保问题提供创新解决方案，这一点在颁奖仪式之前的专题研讨会上得到了高级专家们的首肯，其中包括诺贝尔奖得主Mohan Munasinghe教授。Mohan Munasinghe教授表示：“我们并不缺乏当前危机的解决方案，很多报名参与全球能源奖评选的项目都进行了令人印象深刻的展示。重要的是将这些解决方案告知全球民众以及经济参与者，鼓励他们参与这些方案的实施。”

为实现这一目标，该组织推出了一个独特的门户网站www.checkpoint.eco，以提供能源效率方面的咨询服务。

在“土”类别中，来自埃塞俄比亚、捷克和印度的项目获得了提名，这些项目展示了森林再造如何让大面积的土地再次变成了沃土，或利用生物废弃物和真菌来取代塑料填料。优胜者来自印度，该项目使用生物酶来防止焚烧数百万公顷的留茬地，同时还可提升土壤肥力。

“火”类别的优胜项目来自卢旺达，在那里，所有人都可获得并能够负担该项目产生的绿色电力。获得提名的项目分别来自葡萄牙和瑞士，涉及使用海浪能来产生绿色电力，以及节省数据中心数据存储所消耗能源的90%。

来自巴西的项目赢得了“水”类别的优胜奖，该项目通过收集和回收油瓶，每年可保存170亿升的清洁饮用水。来自斯洛文尼亚和约旦的提名项目则分别展示了通过洗衣机过滤器防止微塑料纤维进入废水，以及如何净化处理偏远地区的废水。

在“空气”类别，来自于中国的优胜项目通过回收二氧化碳来生产新燃料。来自奥地利和加拿大的项目分别展示了如何独立制作氢气，以及如何在节省空调系统用电的同时改善空气质量。

“青年”类别的优胜项目来自澳大利亚，该项目将在129个国家帮助提升年轻人对环保问题的认识。

仪式结束前还颁发了环境友好型烹饪特别奖，这种烹饪方式影响了数以亿计的人群。

如需了解详情，请访问 www.energyglobe.info

可持续性领域的新加密货币SGCf (Sustainable Globe Coin fraction)亦是首次与世人见面。得益于新开发的算法，SGCf的生产十分节能，其货币价值通过零排放项目产生，因此能够促进金融激励以及对低碳、可持续经济活动的投资。该货币可存储在www.xglober.com的数字钱包内，也可通过该平台转换为其他货币。每位Energy Globe全球大奖优胜者将获得价值3,000欧元的SGCf。

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