全球能源獎基金會為環保問題提供解決方案

維也納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--11月30日，舉世矚目的環境獎項全球能源獎(Energy Globe)在維也納舉行令人無比振奮的頒獎典禮，在土(Earth)、火(Fire)、水(Water)、空氣(Air)和青年(Youth)五大類別表揚永續性方面的全球優勝者。

20多年以來，全球能源獎每年都舉行評選活動。報名的永續性專案共計有3萬多件，為環境問題提供創新的解決方案。在頒獎典禮之前的專題研討會上，知名專家證實了這一點，其中包括諾貝爾獎得主Mohan Munasinghe教授。Mohan Munasinghe教授表示：「我們並不缺乏當前危機的解決方案，很多報名參與全球能源獎評選的專案都有令人印象深刻的展示。重要的是將這些解決方案告知全球民眾以及經濟參與者，鼓勵他們參與這些方案的實施。」

為達成這一目標，該組織推出獨特的入口網站www.checkpoint.eco，就能源效率提供建議。

在「土」類別中，來自衣索比亞、捷克和印度的專案獲得提名，這些專案展示了森林再造如何讓大面積的土地再次變成沃土，或利用生物廢棄物和真菌來取代塑膠填料。優勝者來自印度，該專案使用生物酶來防止焚燒數百萬公頃的殘株田，同時還可提升土壤肥力。

「火」類別的優勝專案來自盧旺達，在那裡，所有人都可獲得並能夠負擔該專案產生的綠色電力。獲得提名的專案分別來自葡萄牙和瑞士，涉及使用海浪能來產生綠色電力，以及節省資料中心資料儲存所消耗能源的90%。

來自巴西的專案贏得「水」類別的優勝獎，該專案收集和回收油瓶，每年可保存170億公升的潔淨飲用水。來自斯洛維尼亞和約旦的提名專案則分別展示了洗衣機過濾裝置如何防止微塑膠纖維進入廢水，以及如何淨化處理偏遠地區的廢水。

在「空氣」類別，來自中國的優勝專案回收二氧化碳來生產新燃料。來自奧地利和加拿大的專案分別展示了如何獨立製作氫氣，以及如何在節省空調系統用電的同時改善空氣品質。

「青年」類別的優勝專案來自澳洲，該專案將在129個國家幫助教導年輕人對環保問題的認識。

典禮結束前還頒發了環境友善型烹飪特別獎，這種烹飪方式影響了數十億人。

如欲瞭解詳情，請造訪 www.energyglobe.info

永續性領域的新加密貨幣SGCf (Sustainable Globe Coin fraction)亦是首次與世人見面。受益於新開發的演算法，SGCf的生產十分節能，其貨幣價值透過零排放專案產生，因而造成財務誘因以及對低碳、永續經濟活動的投資。該貨幣可儲存在數位錢包內，也可在www.xglober.com轉換為其他貨幣。每位全球能源獎優勝者可獲得價值3,000歐元的SGCf。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。