Le Groupe Berkem poursuit sa collaboration exclusive avec Barentz Personal Care sur le marché des produits de soins personnels et de cosmétiques en Allemagne, Autriche et Suisse Allemande.

Le Groupe Berkem (Paris:ALKEM), acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) annonce un nouveau partenariat exclusif avec l’entreprise Barentz. Après les marchés des États-Unis et le Canada début novembre, le leader mondial de la distribution de produits spécialisés devient également le distributeur exclusif des ingrédients durables du Groupe Berkem sur le territoire Allemand, Autrichien et Suisse Allemand.

A travers ce partenariat, l'objectif du Groupe est de proposer des actifs, entre autres riches en polyphénols, des eaux florales et des extraits de plantes dans un large panel de secteurs d'activités, notamment le soin de la peau, du visage, du corps et des cheveux.

« Les marchés du « Personnal Care » et des cosmétiques sont portés et stimulés par l’innovation et ils nécessitent de faire preuve d’efficacité et de qualité pour répondre aux attentes techniques et réglementaires des entreprises du secteur. Nous avons trouvé en Barentz un partenaire privilégié pour nous accompagner dans notre développement à l’international et en accord avec ces enjeux. » déclare Eric Moussu, Directeur Commercial du Groupe Berkem.

« Barentz souhaite accueillir le Groupe Berkem pour enrichir son solide portefeuille de produits spécialisés en Allemagne, en Autriche et en Suisse alémanique. La société Barentz est fière de présenter à ses clients actuels et futurs cette gamme remarquable de matières premières innovantes de Berkem. » a déclaré Chris Ott, vice-président de la division soins personnels et produits d'entretien de Barentz.

À PROPOS DU GROUPE BERKEM

Fondé en 1993, le Groupe Berkem est un groupe industriel de chimie présent sur 4 marchés : Construction & Matériaux ; Santé, Beauté & Nutrition ; Hygiène & protection ; Industrie. Le Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal ayant pour mission d'accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien. Constitué de 4 filiales - BERKEM SAS (Extraction végétale), EUROLYO (lyophilisation à façon), ADKALIS (Formulation) et LIXOL (Synthèse de résines) - le Groupe compte près de 165 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir). Le Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 - ALKEM).

Dirigeant : Olivier Fahy, PDG du Groupe Berkem www.groupeberkem.com

À PROPOS DE BARENTZ

Barentz est l'un des principaux distributeurs mondiaux d'ingrédients destinés aux sciences de la vie. La société se procure des ingrédients spécialisés de marque auprès de grands fabricants du monde entier et ses experts en ingrédients apportent un soutien technique à valeur ajoutée, notamment en matière de pré-mélanges, de mélanges, de formulations et de tests des ingrédients, dans ses centres de formulation et ses laboratoires d'application de pointe et personnalisés dans les régions EMEA, Amériques et Asie-Pacifique. Fondée en 1953, Barentz opère dans plus de 65 pays, avec une forte présence en Europe et en Amérique du Nord, et un réseau en pleine expansion en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros, la société emploie environ 2 150 personnes dans le monde et compte plus de 22 000 clients. Pour plus d'informations, consultez le site : www.barentz.com