beaconsmind AG renforce son positionnement au Moyen-Orient via sa solution de Location Based Marketing (LBM) qui contribue de manière significative au plan " Vision 2030 " de l'Arabie saoudite

ZURICH, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

beaconsmind AG (ISIN : CH0451123589 - Ticker : 81D), leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l’analyse de données, poursuit le renforcement de son positionnement au Moyen-Orient suite à l’annonce d’une collaboration globale avec la Business Incubators and Accelerators Company (BIAC) en Arabie saoudite (KSA), couvrant des domaines tels que le tourisme, la culture, le divertissement et la Smart City. La BIAC est une filiale publique de la Saudi Technology Development and Investment Company (TAQNIA), elle-même détenue à 100 % par le fonds souverain d'Arabie saoudite, le Public Investment Fund (PIF). Grâce à cette coopération, beaconsmind soutient l'Arabie saoudite dans la mise en œuvre de son plan "Vision 2030" et cible désormais également le secteur public, élargissant considérablement son marché cible.

Au début de la coopération, il est prévu déployer les solutions LBM innovantes de beaconsmind dans divers établissements gouvernementaux et de vente au détail à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, tels que les musées, parcs, centres commerciaux, magasins, attractions touristiques et hôtels. La suite beaconsmind offre aux utilisateurs des canaux de communication et d'information totalement nouveaux, les visiteurs pouvant utiliser les applications comme guides de voyage et recevoir, entre autres, des informations géolocalisées en temps réel via des notifications push sur les événements qui se déroulent à proximité ou des informations complémentaires sur les expositions dans les musées. Sur la base de leurs préférences personnelles, les utilisateurs reçoivent des offres individuelles pour des restaurants, des galeries ou des musées. Les visites peuvent être planifiées à l'avance et les itinéraires optimisés. Grâce à la solution beaconsmind, les utilisateurs sont toujours bien informés et peuvent tirer le meilleur parti de leur visite. Le parcours et l'expérience client sont ainsi considérablement améliorés. De plus, la solution beaconsmind sera également utilisée dans les centres commerciaux et certains points de vente. Les entreprises seront en mesure d'interagir avec les utilisateurs directement sur le point de vente et de leur proposer des offres personnalisées, ce qui se traduira par une hausse des ventes et une augmentation de la fidélité ainsi que de la satisfaction des clients. L'Arabie saoudite prévoit de porter le nombre de touristes étrangers à 100 millions d'ici 2030. La part du secteur du tourisme dans le produit intérieur brut doit passer d'environ 3% aujourd'hui à 10% d’ici-là.

Max Weiland, PDG de beaconsmind : “ La coopération avec le Royaume d'Arabie saoudite est une autre étape importante dans l'histoire de notre entreprise. Nous accédons ainsi au secteur gouvernemental et élargissons considérablement nos activités commerciales. À l'avenir, nos solutions fonctionneront également comme une source d'informations avec laquelle nous transformerons les visites des utilisateurs en expériences uniques. Grâce à nos solutions, l'industrie du tourisme, les hôtels, les détaillants et bien d'autres segments peuvent encore améliorer le service à la clientèle et répondre directement aux souhaits et aux besoins des clients. Cela permet d'augmenter les taux de revisite et la satisfaction des utilisateurs. Riyad n'est qu'un début. Nous voyons un potentiel important pour étendre notre collaboration au-delà et nous nous réjouissons de la coopération et des défis passionnants qui nous attendent ".

L'économie saoudienne s'ouvre massivement aux entreprises internationales et aux investisseurs mondiaux dans le cadre de la "Vision 2030". La diversification de l'économie est un objectif important de "Vision 2030", et le tourisme fait partie des priorités sectorielles. Le secteur du tourisme de l'Arabie saoudite offre une opportunité inégalée grâce à la richesse et à la diversité de ses sites historiques, culturels et du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le numérique peut jouer un rôle important dans l'amélioration de l'expérience des touristes. Les solutions LBM de beaconsmind ont à ce titre un potentiel important en Arabie Saoudite.

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est une entreprise pionnière dans le domaine des logiciels de marketing géolocalisé (LBM) pour les chaînes de magasins. En équipant les magasins de balises Bluetooth qui localisent et identifient précisément les clients, et en intégrant sa suite logicielle, beaconsmind ouvre aux détaillants un tout nouveau canal d'interaction avec leurs clients. Grâce à sa solution, les détaillants peuvent faire converger les achats numériques et physiques et remédier aux points faibles de chacun des canaux. Les actions de la société (ISIN : CH0451123589 - Ticker : 81D) sont cotées à la Bourse de Francfort sur XETRA et sur Euronext à Paris.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.beaconsmind.com.

À propos de la BIAC

Depuis 2017, la Business Incubators and Accelerators Company (BIAC) a commencé à exploiter et à gérer des incubateurs et des accélérateurs pour les secteurs public et privé en tant que filiale de la Saudi Technology Development and Investment Company (TAQNIA), qui, elle-même, est détenue à 100 % par le Fonds d'investissement public (PIF). La BIAC exploite et gère des plateformes de soutien à l'entrepreneuriat, des plateformes d'innovation et de transfert de technologie, ainsi que des services de gestion de projet et de soutien aux entreprises par le biais de services de conseil et de formations spécialisées.