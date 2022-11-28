百奧賽圖與ADC Therapeutics簽署抗體協議

中國北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」，股票代碼：02315.HK）宣布與總部位於瑞士的ADC Therapeutics SA（NYSE: ADCT）簽署具有選擇權的抗體藥物分子評估與授權協議。百奧賽圖授權ADC Therapeutics針對百奧賽圖具有自主智慧財產權的3個腫瘤標靶的抗體分子進行評估。在完成評估後，ADC Therapeutics有權獲得其所選定的抗體分子授權，在全球用於ADC藥物開發和商業化；百奧賽圖將保留這些抗體分子用於除ADC藥物以外的所有全球權益。百奧賽圖將獲得首付款。並且針對每個授權分子，百奧賽圖將獲得選擇權執行費、不同階段開發和商業化里程碑付款，累計可達數千萬美元；以及個位數淨銷售額分成。

根據協議，百奧賽圖將為ADC Therapeutics提供由百奧賽圖「千鼠萬抗」專案產生的針對3個腫瘤標靶的單抗或雙抗分子。ADC Therapeutics將對這些抗體分子進行可行性測試；並在行使選擇權後，負責進一步開發和商業化ADC產品。

百奧賽圖創辦人、董事長兼CEO沈月雷博士表示：「ADC Therapeutics是ADC開發和商業化的先驅。我們相信，此次與ADC Therapeutics的合作將凸顯百奧賽圖具有自主智慧財產權的抗體發現和篩選平臺的價值。我們一直致力於透過千鼠萬抗專案探索新型標靶和成藥形式，擴大抗體類藥物用於疾病治療的可能性。百奧賽圖在抗體開發方面的實力與ADC Therapeutics在載荷、連結子技術上的專業優勢和既往成就相結合，將有可能研發出新型的ADC藥物，滿足未被滿足的醫療需求。」

ADC Therapeutics科學長Patrick van Berkel表示：「我們很高興與百奧賽圖合作，繼續擴大我們的工具箱來發揮我們ADC平臺的最大潛力。我們期待評估這些來自於百奧賽圖具有自主智慧財產權的抗體發現平臺的全人抗體，這有可能加速我們ADC新藥的開發。」

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代碼：02315.HK）是一家創新技術驅動新藥研發的國際性生物技術公司，致力於成為全球新藥發源地，以專注技術創新、持續新藥產出、守護人類健康為使命。以百奧賽圖自主研發並擁有完全獨立智慧財產權為基礎的全人抗體RenMice®平臺（RenMab®、RenLite®小鼠和RenNano®），將單抗、雙抗和奈米抗體開發技術平臺、動物體內藥效篩選平臺、強大的臨床開發能力有機整合在一起，形成了獨具特色、涵蓋藥物研發全流程的新藥研發能力。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），隨著計畫的實施，百奧賽圖已簽署了28項藥物合作開發協議並與包括多家MNC在內的16家企業達成RenMice®平臺授權合作。公司現已建立起12項核心藥物產品管線，其中2個產品在跨區域臨床試驗（MRCT）II期，2個在臨床試驗I期。未來，百奧賽圖將繼續攜手全球合作夥伴，持續產出眾多抗體藥物，充份惠及患者。百奧賽圖總部位於北京，在江蘇海門、上海、美國波士頓及德國海德堡等地設有分支機構。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

關於ADC Therapeutics

ADC Therapeutics（NYSE: ADCT）是一家商業化階段的生物技術公司，致力於透過自己下一代ADC藥物來改善癌症患者生活。公司正在推動其具有自主智慧財產權的以PBD為基礎的ADC技術來變革血液系統惡性腫瘤和實體瘤的治療方案。

ADC Therapeutics的以CD19為標靶的ADC藥物ZYNLONTA (loncastuximab tesirine-lpyl)獲FDA核准用於治療既往接受過2線或以上治療的復發或難治性彌漫性大B細胞淋巴瘤。同時，ZYNLONTA還在開發聯合治療。除了ZYNLONTA，ADC Therapeutics還有多款ADC產品正處於臨床或臨床前開發階段。

ADC Therapeutics總部位於瑞士洛桑（Biopôle），並在倫敦、舊金山灣區和紐澤西設有分部。欲瞭解更多資訊，請造訪並關注公司的LinkedIn帳號。

ZYNLONTA®是ADC Therapeutics SA的註冊商標。

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