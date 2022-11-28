百奥赛图与ADC Therapeutics签署抗体协议

中国北京--(BUSINESS WIRE)--百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，股票代码02315.HK）宣布与总部位于瑞士的ADC Therapeutics SA（NYSE: ADCT）签署具有选择权的抗体药物分子评估与授权协议。百奥赛图授权ADC Therapeutics针对百奥赛图具有自主知识产权的3个肿瘤靶点的抗体分子进行评估。在完成评估后ADC Therapeutics有权获得其所选定的抗体分子授权，在全球范围内用于ADC药物开发和商业化；百奥赛图将保留这些抗体分子用于除ADC药物以外的所有全球权益。百奥赛图将获得首付款。并且针对每个许可分子，百奥赛图将获得选择权执行费、不同阶段开发和商业化里程碑付款，累计可达数千万美元；以及个位数净销售额分成。

根据协议，百奥赛图将为ADC Therapeutics提供由百奥赛图“千鼠万抗”项目产生的针对3个肿瘤靶点的单抗或双抗分子。ADC Therapeutics将对这些抗体分子进行可行性测试；并在行使选择权后，负责进一步开发和商业化ADC产品。

百奥赛图创始人、董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ ADC Therapeutics是ADC开发和商业化的先驱。我们相信，此次与ADC Therapeutics的合作将凸显百奥赛图具有自主知识产权的抗体发现和筛选平台的价值。我们一直致力于通过千鼠万抗项目探索新型靶点和成药形式，扩大抗体类药物用于疾病治疗的可能性。百奥赛图在抗体开发方面的实力与ADC Therapeutics在载荷、链接子技术上的的专业优势和既往成就相结合，将有可能研发出新型的ADC药物，满足未被满足的医疗需求。”

ADC Therapeutics首席科学官Patrick van Berkel表示：“ 我们很高兴与百奥赛图合作，继续扩大我们的工具箱来发挥我们ADC平台的最大潜力。我们期待去评估这些来自于百奥赛图具有自主知识产权的抗体发现平台的全人抗体，这有可能加速我们ADC新药的开发。”

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地，以专注技术创新、持续新药产出、守护人类健康为使命。基于百奥赛图自主研发并拥有完全独立知识产权的全人抗体RenMice®平台（RenMab®、RenLite®小鼠和RenNano®），将单抗、双抗和纳米抗体开发技术平台、动物体内药效筛选平台、强大的临床开发能力有机整合在一起，形成了独具特色、涵盖药物研发全流程的新药研发能力。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），随着计划的实施，百奥赛图已签署了28项药物合作开发协议并与包括多家MNC在内的16家企业达成RenMice®平台授权合作。公司现已建立起12项核心药物产品管线，其中2个产品在国际多中心（MRCT）临床试验II期，2个在临床试验I期。未来，百奥赛图将继续携手全球合作伙伴，持续产出众多抗体药物，更好地惠及患者。百奥赛图总部位于北京，在江苏海门、上海、美国波士顿及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于ADC Therapeutics

ADC Therapeutics（NYSE: ADCT）是一家商业化阶段的生物技术公司，致力于通过自己下一代ADC药物来改善癌症患者生活。公司正在推进其具有自主知识产权的基于PBD的ADC技术来变革血液系统恶性肿瘤和实体瘤的治疗方案。

ADC Therapeutics的靶向CD19的ADC药物ZYNLONTA (loncastuximab tesirine-lpyl)获FDA批准用于治疗既往接受过2线或以上治疗的复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤。同时，ZYNLONTA还在开发联合治疗。除了ZYNLONTA，ADC Therapeutics还有多款ADC产品正处于临床或临床前开发阶段。

ADC Therapeutics总部位于瑞士洛桑（Biopôle），并在伦敦、旧金山湾区和新泽西设有分部。欲了解更多信息，请访问并关注公司的LinkedIn账号。

ZYNLONTA®是ADC Therapeutics SA的注册商标。