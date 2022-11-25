MSCI上调国泰君安国际ESG评级，指公司企业管治水平领先全球同业

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--国际权威指数机构摩根士丹利资本国际公司(MSCI)公布最新年度环境、社会及管治(ESG)评级结果。凭借在ESG方面的优异管理表现，国泰君安国际控股有限公司（「国泰君安国际」、「公司」或「集团」，股份代号：1788.HK）MSCI ESG评级被上调至「BBB」，处于香港地区证券公司领先水平。MSCI指出，国泰君安国际在负责任投资实践方面的提升，以及不断强化的商业道德管治措施是本次评级调升的主要原因。

MSCI在评估国泰君安国际的整体优势中提到，现阶段公司在企业管治方面与商业道德政策方面均领先于全球同业。公司审计委员会具有高度独立性，有助监督公司财务与风险管控工作。同时，公司对反腐与廉洁从业政策进行了全面的披露。另一方面，国泰君安国际在绿色及可持续债券承销的规模不断上升，其2021年融资金额达到了109亿美元。

全球上市公司ESG表现愈发受到金融监管与国际投资者重视，高水平ESG评级反映企业更加稳健的经营管理和企业管治水平。随着ESG主题投资已成为全球金融市场的重要投资策略，ESG评级成为国际市场衡量上市公司投资价值的重要依据。此次评级调升是国际权威机构与国际资本市场对国泰君安国际ESG管理成果的高度认可与充分肯定。

国泰君安国际秉承「金融向善」、「金融为民」的理念，坚信可持续性乃其长期发展的最重要基础之一，并将ESG理念融入公司的业务营运及管理过程中。未来，国泰君安国际将继续加强集团可持续发展战略的实施，加大对环保（包括气候变化影响）、公司治理、员工关爱及社会贡献的投入，通过多元化的绿色金融服务与产品，推动客户及全社会低碳发展的步伐。

本次报告详情，请联系MSCI Research。

关于国泰君安国际

国泰君安国际（股票代号：1788.HK）是中国证券公司国际化的先行者和引领者。公司是首家通过首次公开发售方式于香港联合交易所主板上市的中资证券公司，并获纳入伦敦交易所旗下富时社会责任指数。国泰君安国际以香港为业务基地，提供多样化综合金融服务，核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品、做市及投资等七大类，业务覆盖包括个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务与企业融资服务）与投资管理三大维度。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予「Baa2」及「BBB+」长期发行人评级。公司控股股东国泰君安证券（股票代号：601211.SH/ 2611.HK）为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际，信息详见: https://www.gtjai.com