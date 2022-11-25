MSCI上調國泰君安國際ESG評級，指公司企業管治水平領先全球同業

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--國際權威指數機構摩根士丹利資本國際公司(MSCI)公布最新年度環境、社會及管治(ESG)評級結果。憑藉在ESG方面的優异管理表現，國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「公司」或「集團」，股份代號：1788.HK）MSCI ESG評級被上調至「BBB」，處於香港地區證券公司領先水平。MSCI指出，國泰君安國際在負責任投資實踐方面的提升，以及不斷强化的商業道德管治措施是本次評級調升的主要原因。

MSCI在評估國泰君安國際的整體優勢中提到，現階段公司在企業管治方面與商業道德政策方面均領先於全球同業。公司審計委員會具有高度獨立性，有助監督公司財務與風險管控工作。同時，公司對反腐與廉潔從業政策進行了全面的披露。另一方面，國泰君安國際在綠色及可持續債券承銷的規模不斷上升，其2021年融資金額達到了109億美元。

全球上市公司ESG表現愈發受到金融監管與國際投資者重視，高水平ESG評級反映企業更加穩健的經營管理和企業管治水平。隨著ESG主題投資已成爲全球金融市場的重要投資策略，ESG評級成爲國際市場衡量上市公司投資價值的重要依據。此次評級調升是國際權威機構與國際資本市場對國泰君安國際ESG管理成果的高度認可與充分肯定。

國泰君安國際秉承「金融向善」、「金融爲民」的理念，堅信可持續性乃其長期發展的最重要基礎之一，並將ESG理念融入公司的業務營運及管理過程中。未來，國泰君安國際將繼續加强集團可持續發展戰略的實施，加大對環保（包括氣候變化影響）、公司治理、員工關愛及社會貢獻的投入，通過多元化的綠色金融服務與産品，推動客戶及全社會低碳發展的步伐。

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關于國泰君安國際

國泰君安國際（股票代號：1788.HK）是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司，並獲納入倫敦交易所旗下富時社會責任指數。國泰君安國際以香港爲業務基地，提供多樣化綜合金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資産管理、貸款及融資、金融産品、做市及投資等七大類，業務覆蓋包括個人金融（財富管理）、機構金融（機構投資者服務與企業融資服務）與投資管理三大維度。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級。公司控股股東國泰君安証券（股票代號：601211.SH/ 2611.HK）爲中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際，信息詳見: https://www.gtjai.com