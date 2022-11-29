 立訊精密為其新一代真無線身歷聲耳機選擇 USound 作為策略性MEMS 揚聲器供應商

奧地利格拉茨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球消費電子品牌供應商立訊精密(Luxshare-ICT)選擇USound作為其MEMS揚聲器的策略供應商，為其創新的雙驅動真無線身歷聲(TWS)耳機提供全新超精簡混合音訊模組。USound是採用MEMS揚聲器的音訊解決方案領域的領軍企業。

全球品牌都在力求改善真無線身歷聲產品的音訊體驗，因而對雙驅動解決方案的需求量很大。混合或雙驅動耳機將兩個微型揚聲器整合到一個耳機中，以取得改善的低音品質和清晰的人聲。

這種全新混合音訊模組結合立訊精密和USound的技術，克服了當前真無線耳機在音訊性能和外形尺寸方面的挑戰。

新的混合超小型音訊模組可實現出色的音訊性能，重現了自然的人聲和深沉的、令人身臨其境的低音。該模組的超小外形尺寸使得個人音訊產品更加符合人體工學，並在不影響音訊品質的情況下進一步小型化。該模組還包括一個放大器和MEMS麥克風，使其成為針對現代真無線身歷聲系統的即用型解決方案。

立訊精密營收達240億美元，擁有17.2萬名員工，是全球各大消費電子品牌的供應商。立訊精密和USound的專業知識相結合，為TWS產品樹立了音訊產業的全新標竿。

USound MEMS揚聲器的聲學性能受到多個全球品牌的讚譽，在聲壓級、製程性、可靠性和品質方面超過了競爭對手。

USound共同創辦人兼執行長Ferruccio Bottoni表示：「與立訊精密合作是音訊產業在採用MEMS技術方面的另一個里程碑。有了這款超精簡的混合音訊模組作為即用型解決方案，可聽戴設備製造商就能夠加速生產和提供高品質的個人音訊產品。」

全新超精簡混合音訊模組將於2023年投入量產。

關於USound

USound是一家快速發展的MEMS揚聲器公司，支援客戶為市場帶來新的革命性音訊產品。USound獨特的銷售主張基於徹底的小型化、功率降低和生產效率提升。USound的產品受到300多項專利的保護。瞭解更多資訊：www.usound.com。

關於立訊精密

立訊精密是一家為消費者、汽車、雲端應用程式和企業應用程式提供電纜元件和連接器系統解決方案的全球設計商和製造商。立訊精密致力於靈活的設計、敏捷的製造和協作性夥伴關係，與技術領導者攜手打造能夠推動產業轉型的創新解決方案。瞭解更多資訊：http://en.luxshare-ict.com。

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