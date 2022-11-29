 立讯精密为其新一代真无线立体声耳机选择 USound 作为战略性MEMS 扬声器供应商

立讯精密选择USound作为其新一代真无线立体声耳机的战略合作伙伴，该耳机将于2023年投入量产。（图示：美国商业资讯）

立讯精密选择USound作为其新一代真无线立体声耳机的战略合作伙伴，该耳机将于2023年投入量产。（图示：美国商业资讯）

奥地利格拉茨--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球消费电子品牌供应商立讯精密(Luxshare-ICT)选择USound作为其MEMS扬声器的战略供应商，为其创新的双驱动真无线立体声(TWS)耳机提供全新超紧凑混合音频模块。USound是基于MEMS扬声器的音频解决方案领域的领军企业。

全球品牌都在力求改善真无线立体声产品的音频体验，因而对双驱动解决方案的需求量很大。混合或双驱动耳机将两个微型扬声器集成到一个耳机中，以获取改善的低音质量和清晰的人声。

这种全新混合音频模块结合立讯精密和USound的技术，克服了当前真无线耳机在音频性能和外形尺寸方面的挑战。

新的混合超小型音频模块可实现出色的音频性能，再现了自然的人声和深沉的、令人身临其境的低音。该模块的超小外形尺寸使得个人音频产品更加符合人体工程学，并在不影响音频质量的情况下进一步小型化。该模块还包括一个放大器和MEMS麦克风，使其成为针对现代真无线立体声系统的即用型解决方案。

立讯精密营收达240亿美元，拥有17.2万名员工，是全球各大消费电子品牌的供应商。立讯精密和USound的专业知识相结合，为TWS产品树立了音频行业的全新标杆。

USound MEMS扬声器的声学性能受到多个全球品牌的赞誉，在声压级、工艺性、可靠性和质量方面超过了竞争对手。

USound联合创始人兼首席执行官Ferruccio Bottoni表示：“ 与立讯精密合作是音频行业在采用MEMS技术方面的另一个里程碑。有了这款超紧凑的混合音频模块作为即用型解决方案，可听戴设备制造商就能够加速生产和提供高质量的个人音频产品。”

全新超紧凑混合音频模块将于2023年投入量产。

关于USound

USound是一家快速发展的MEMS扬声器公司，支持客户为市场带来新的革命性音频产品。USound独特的销售主张基于彻底的小型化、功率降低和生产效率提升。USound的产品受到300多项专利的保护。了解更多信息：www.usound.com。

关于立讯精密

立讯精密是一家为消费者、汽车、云应用和企业应用提供电缆组件和连接器系统解决方案的全球设计商和制造商。立讯精密致力于灵活的设计、敏捷的制造和协作性伙伴关系，与技术领导者携手打造能够推动行业转型的创新解决方案。了解更多信息：http://en.luxshare-ict.com。

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