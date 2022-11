Fundsmith nomeia FundRock para distribuição da Fundsmith SICAV

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--A FundRock Management Company, uma das principais sociedades europeias de gestão de OICVM («ManCo») e Gestora de Fundos de Investimento Alternativos («GFIA»), anunciou a expansão da sua relação com a principal sociedade de gestão de fundos, a Fundsmith LLP, passando a incluir serviços de distribuição.

O FundRock permite que os clientes simplifiquem as suas operações de uma forma económica, oferecendo serviços de distribuição de fundos e ManCo de terceiros sob o mesmo teto, complementados por uma ampla gama de serviços de administração de fundos, middle office, banking, depositário e custódia prestados através da sociedade-mãe Apex Group.

Para além dos serviços ManCo existentes, a FundRock Distribution S.A. irá agora prestar serviços de distribuição, permitindo à Fundsmith LLP distribuir os seus fundos na UE.

A rede estabelecida pela FundRock de mais de 200 especialistas em jurisdições chave, incluindo o Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, França, Itália, Suíça, Alemanha, Abu Dhabi e Singapura, oferece vantagens significativas em termos de tempo, recursos e custos.

Arnaud Gérard, CFA, Chefe de Distribuição da FundRock, comentou: «A FundRock Distribution oferece uma solução poderosa para gestores de ativos, fornecendo conhecimento local combinado com uma rede estabelecida de contactos, permitindo que os nossos clientes se concentrem nos seus principais negócios. Estamos ansiosos por apoiar a Fundsmith a distribuir os seus fundos de uma forma mais eficiente e eficaz nos mercados da UE, garantindo ao mesmo tempo os mais elevados padrões de governação e conformidade regulamentar.»

Mark Laurence, COO da Fundsmith, comentou: «Temos o prazer de ampliar a nossa relação atual com a FundRock para ajudar a gerir a nossa distribuição pós-Brexit na UE. Em particular, irá permitir-nos visar o mercado italiano através dos serviços do próximo Diretor de Vendas da FundRock, Giuseppe Bellavia, que se junta à Allianz Global Life e foi nomeado Diretor de Vendas da FundRock para liderar a distribuição da Fundsmith em Itália.»

Acerca da Fundsmith SICAV

A Fundsmith SICAV é um agrupamento de fundos do Fundsmith Equity Fund e do Fundsmith Sustainable Equity Fund.

O Fundsmith Equity Fund, um subfundo da Fundsmith SICAV, é gerido exatamente com o mesmo processo que o maior fundo ativo de ações do Reino Unido com o mesmo nome. O Fundsmith Equity Fund oferece aos investidores uma carteira concentrada de alta qualidade de 20 a 30 empresas resilientes de crescimento global que são mantidas a longo prazo.

O Fundsmith Equity Fund tem em conta o risco de sustentabilidade e as características ESG no âmbito do seu processo de seleção. A esse respeito, o Fundsmith Equity Fund.

O Fundsmith Sustainable Equity Fund também é um fundo ao abrigo do Artigo 8.º e segue a mesma estratégia do Fundsmith Equity Fund, mas com uma diferença importante que são as seguintes exclusões setoriais estipuladas no prospeto do fundo:

Setor aeroespacial e da defesa

Cervejeiros, destiladores e vinicultores

Casinos e jogos

Gás e serviços de eletricidade

Metais e mineração

Petróleo, gás e combustíveis consumíveis

Pornografia

Tabaco

Além disso, os investimentos são avaliados quanto à sua sustentabilidade no sentido mais amplo, tendo em consideração não só a forma como as empresas lidam com as políticas e práticas ambientais, sociais e de governação, como também as suas políticas e práticas de investigação e desenvolvimento, inovação de novos produtos, política de dividendos e adequação do investimento de capital. O Fundsmith Sustainable Equity Fund tem carimbo LuxFLAG ESG, que tem como objetivo principal garantir aos investidores que o produto de investimento incorpora critérios ESG em todo o processo de investimento, avaliando 100% do seu portefólio investido de acordo com uma das estratégias e padrões de ESG reconhecidos pelo LuxFLAG.

Terry Smith, Gestor de Carteira do Fundsmith Equity Fund e do Fundsmith Sustainable Equity Fund, comentou: «Só investimos em empresas que tenham avaliações apelativas, altas barreiras à entrada e sejam extremamente resilientes. Gostamos de empresas com uma vantagem comercial difícil de replicar e que sejam resilientes à mudança, particularmente à mudança tecnológica. O tipo de ativos intangíveis que procuramos são nomes de marcas, altas participações de mercado, patentes, licenças, redes de distribuição, bases instaladas e relações com clientes. Gostamos especialmente de empresas que produzem bens que são consumidos em intervalos curtos e regulares e que vendem diretamente aos consumidores. Uma empresa que vende muitos produtos pequenos todos os dias é mais capaz de obter retornos mais consistentes ao longo do tempo do que uma empresa cujo negócio é cíclico, como um fabricante de aço, ou «irregular», como um promotor imobiliário ou que vende objetos caros e duráveis como um fabricante de motores.»

Terry Smith, fundador da Fundsmith, é o gestor de carteira do Fundsmith Equity Fund e do Fundsmith Sustainable Equity Fund. Terry é muito conhecido pela sua conversa direta e por uma estratégia de investimento clara em três etapas que visa comprar boas empresas, não pagar a mais e não fazer nada.

Desde o início do Fundsmith Equity Fund no Reino Unido, em 2010, até ao final de outubro de 2022, os ativos do fundo cresceram para mais de 22 mil milhões de libras e geraram um retorno total de mais de 460% ou 15,5% ao ano, líquido de comissões.

O Fundsmith Equity Fund, um subfundo da Fundsmith SICAV, aumentou os seus ativos sob gestão para mais de 8 mil milhões de euros e desde o seu início em 2011 produziu um retorno total superior a 399,7% ou 15,8% ao ano, líquido de comissões.

Terry Smith acrescentou: «Transformámos o Fundsmith Equity Fund no maior fundo ativo de ações do Reino Unido, baseado na nossa estratégia bem-sucedida de investir num pequeno número de empresas de alta qualidade que podem ser detidas a longo prazo. Embora a nossa estratégia seja simples, requer uma análise rigorosa e muita disciplina para proporcionar retornos superiores a longo prazo a um custo razoável.

«Criámos a nossa SICAV no Luxemburgo em 2011 e estamos satisfeitos por termos alargado a nossa relação com a FundRock para que possamos distribuir ativamente em da a UE, apontando a mira à Itália devido à experiência do Diretor de Vendas da FundRock, Giuseppe Bellavia.»

FACTOS SOBRE O FUNDO

INVESTIMENTO MÍNIMO: € 2000

DESPESAS:

Sem taxa inicial

Sem comissões de desempenho

Sem comissões de resgate

Taxa de gestão anual 1%

OCF Estimado – Fundsmith Equity Fund 1.09%

OCF Estimado – Fundsmith Sustainable Equity Fund 1.12%

UNIDADES: Rendimentos ou Acumulação

-Fim-

Acerca da FundRock Distribution S.A.

A FundRock Distribution S.A., uma subsidiária do Grupo Apex, está autorizada pela entidade reguladora luxemburguesa, a CSSF, a atuar como consultora de investimento e distribuidora de ações/unidades de fundos. De acordo com esta licença MiFID, a FundRock pode agir como distribuidor/subdistribuidor global dos fundos geridos pelas nossas afiliadas. Estas alavancam a sua livre prestação de serviços (passaporte) através da União Europeia para oferecer uma solução estável e de longo prazo aos nossos clientes. A FundRock oferece uma solução de mercado prática mais flexível e económica, incluindo acesso simplificado a plataformas de fundos, apoio à distribuição de fundos e representação direta.

A FundRock Distribution S.A. é uma subsidiária da FundRock Management Company S.A., uma sociedade de gestão de OICVM independente líder e gestora de fundos de investimento GFIA. Em setembro de 2022, a FundRock supervisionava mais de 500 fundos com um total de € 116 mil milhões em ativos sob gestão, incluindo fundos domiciliados italianos. O grupo FundRock tem mais de 200 funcionários em oito países, incluindo Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, França, Suíça, Abu Dhabi e Singapura.

www.fundrock.com

Acerca da Fundsmith

A Fundsmith está empenhada em oferecer um desempenho de investimento superior a um custo razoável. Foi criado para ser diferente dos seus pares, de modo a alcançar um resultado diferente, de acordo com o axioma de Sir John Templeton de que «Se quisermos ter um desempenho melhor do que a multidão, temos de fazer as coisas de uma forma diferente da multidão.» O rigoroso processo de pesquisa da Fundsmith é central para o que fazemos. Aplicamos padrões exigentes a potenciais investimentos para produzir um portefólio de negócios resiliente com excelente desempenho. Minimizar os custos que incorremos em nome dos nossos clientes na implementação da nossa estratégia também está no centro da nossa filosofia.

A Fundsmith foi fundada em 2010 por Terry Smith. A empresa pertence e é controlada pelos seus sócios, que trabalham juntos há muitos anos, e tem sede em Londres, com escritórios nas Maurícias e em Connecticut, EUA. Está estruturada para sobreviver à morte de Terry Smith e continuar com a mesma filosofia de investimento. Todos os parceiros da empresa têm um coinvestimento significativo nos nossos Fundos, proporcionando um claro alinhamento de interesses. As atividades auxiliares são externalizadas a alguns dos principais fornecedores do mundo, a fim de proporcionar operações de alta qualidade, permitindo que a equipa da Fundsmith se concentre na análise de investimento e gestão de portfólio e atendimento ao cliente.

www.fundsmith.eu

www.fundsmith.eu/fsef/

A Fundsmith SICAV é uma sociedade de investimento constituída ao abrigo das leis do Grão-Ducado do Luxemburgo como societé d'investissement à capital variable, é regida pela Parte I da Lei OIC e qualifica-se como um OICVM.

Antes de tomar quaisquer decisões de investimento, consulte o Prospeto e os Documentos de Informação Fundamental ao Investidor (KIID) em inglês, dinamarquês, holandês, francês, alemão, italiano, norueguês, português, espanhol e sueco, disponíveis no site da Fundsmith SICAV https://www.fundsmith.eu/documents/.

Um resumo dos seus direitos como investidor pode ser encontrado em inglês aqui: https://www.fundsmith.eu/investor-rights. O desempenho passado não é necessariamente um guia do desempenho futuro. O valor dos investimentos e os rendimentos daí provenientes podem descer, bem como subir e serem afetados por mudanças nas taxas de câmbio e o investidor poderá não recuperar o valor do investimento original.

Emitido a 1 de setembro de 2022 na Europa (exceto Suíça) pela FundRock Distribution S.A. («FRD»), o distribuidor da UE para a Fundsmith SICAV. A FRD é uma sociedade anónima, constituída ao abrigo das leis do Grão-Ducado do Luxemburgo, com sede em 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburgo, e matriculada no registo comercial e de empresas do Luxemburgo sob o número B253257. A FRD está autorizada como distribuidora de ações/unidades de UCIs sem fazer ou aceitar pagamentos (na aceção do Artigo 24-7 da Lei de 1993), com as alterações que lhe foram feitas. A FRD é autorizada e regulada pela «Commission de Surveillance du Secteur Financier» (CSSF).

Note-se que a FundRock Management Company S.A. poderá decidir pôr termo aos acordos celebrados para a comercialização do Fundo ao abrigo do processo de notificação previsto na nova Diretiva (UE) 2019/1160 relativa à distribuição transfronteiriça de organismos de investimento coletivo.