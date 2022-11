Fundsmith choisit FundRock pour distribuer la SICAV Fundsmith

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--FundRock Management Company S.A, société de gestion d'OPCVM pour compte de tiers et gestionnaire de fonds de placement alternatif de premier plan en Europe, renforce sa relation avec le gestionnaire d’actifs Fundsmith LLP pour inclure les services de distribution prestes par FundRock Distribution S.A. au sein de l’Union Européenne.

FundRock permet à ses clients de regrouper leurs opérations de manière durable en proposant des services de gestion pour compte de tiers et de distribution de fonds via une structure unique, laquelle se compose d'un vaste éventail de services d'administration de fonds, de middle office, de services bancaires, de dépôt et de garde fournis par sa société mère, le Groupe Apex.

En complément des services de gestion existants, FundRock Distribution S.A. fournira dorénavant des services de distribution pour permettre à Fundsmith LLP de distribuer ses fonds au sein de l'Union Européenne.

Le réseau reconnu de FundRock, qui comprend plus de 200 spécialistes dans les principales places financières du monde (Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, France, Italie, Suisse, Allemagne, Abu Dhabi et Singapour), assure de nets avantages en termes de temps, de ressources et de coûts.

Arnaud Gérard, CFA, Directeur de la distribution chez FundRock, a commenté : « FundRock Distribution propose une solution performante pour les gestionnaires d'actifs en associant une connaissance local et un large réseau de contacts, cela afin que ses clients puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Nous nous réjouissons d’épauler Fundsmith à distribuer ses fonds sur les marchés de l'Union Européenne tout en garantissant les plus hautes normes de gouvernance et de conformité réglementaire ».

Mark Laurence, Directeur des Opérations de Fundsmith, a commenté : « Nous sommes ravis de renforcer notre relation existante avec FundRock et de collaborer avec eux afin d’assurer une gestion pérenne de notre distribution en Europe, post-Brexit.Cela nous permet, en particulier, de de cibler le marché italien grâce aux services du nouveau Directeur commercial de FundRock, Giuseppe Bellavia, qui nous vient d'Allianz Global Life et dirigera la distribution de Fundsmith depuis l’Italie ».

À propos de la SICAV Fundsmith

La SICAV se compose du « Fundsmith Equity Fund » et du « Fundsmith Sustainable Equity Fund ».

Le « Fundsmith Equity Fund », compartiment de la SICAV Fundsmith, suit exactement la même méthode de gestion que le plus gros fonds d'actions actif du Royaume-Uni, qui porte le même nom. Le « Fundsmith Equity Fund » offre aux investisseurs un portefeuille ciblé , de grande qualité, de 20 à 30 sociétés de croissance mondiales, résilientes et détenues à long terme.

Le « Fundsmith Equity Fund » inclut dans son processus de sélection le risque de durabilité et des critères ESG. À ce titre, le « Fundsmith Equity Fund » promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 de la SFDR. Le « Fundsmith Equity Fund » est noté Gold par Morningstar et bénéficie d'une notation de quatre couronnes par FE fundinfo.

Le fonds « Fundsmith Sustainable Equity Fund » est également un fonds relevant de l'article 8 et suit la même stratégie que le fonds « Fundsmith Equity Fund », avec une différence importante, comme mentionnée dans le Prospectus, à savoir l’exclusion totale des secteurs suivants :

Industries Aérospatiale et de Défense

Brasseurs, Distillateurs et Vignerons

Casinos et Jeux

Services publics de gaz et d'électricité

Métaux et de mines

Pétrole, gaz et combustibles consommables

Pornographie

Tabac

De plus, les investissements sont examinés du point de vue de la durabilité au sens large, en tenant compte non seulement des politiques et pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, mais aussi de leurs politiques et pratiques en matière de recherche et développement, d'innovation de nouveaux produits, de politique de dividendes et d'adéquation du capital investi. Le fonds « Fundsmith Sustainable Equity » dispose d'un label ESG LuxFLAG, dont l'objectif principal est de rassurer les investisseurs sur le fait que le produit d'investissement intègre des critères ESG tout au long du processus d'investissement, tout en filtrant 100% de leur portefeuille investi selon l'une des stratégies et normes ESG reconnues par LuxFLAG

Terry Smith, gestionnaire de portefeuille du « Fundsmith Equity Fund » et « Fundsmith Sustainable Equity Fund », a commenté : « Nous investissons uniquement dans des sociétés dont les valorisations sont intéressantes, qui présentent de hautes barrières à l'entrée sur leurs marchés respectifs et qui sont extrêmement résilientes. Nous apprécions les entreprises dont l'avantage commercial est difficilement réplicable et qui résistent aux changements, en particulier technologiques. Les actifs que nous recherchons sont les noms de marque, les parts de marché dominantes, les brevets et licences, les réseaux de distribution, et les relations clients. Nous apprécions particulièrement les entreprises qui produisent des biens qui sont consommés à intervalles courts et réguliers et pratiquent la vente directe. Une entreprise qui vend de nombreux petits articles tous les jours parviendra à mieux dégager des rendements réguliers sur la durée qu'une autre dont l'activité est cyclique, comme un fabricant d'acier, ou irrégulière, comme un promoteur immobilier, ou encore qui vend des produits coûteux et durables, comme un fabricant de moteurs ».

Terry Smith, fondateur de Fundsmith, est le gestionnaire de portefeuille du « Fundsmith Equity Fund » et « Fundsmith Sustainable Equity Fund ». Il est connu pour son franc-parler et sa stratégie d'investissement claire en trois étapes : acheter de bonnes entreprises, ne pas les surpayer et attendre.

Entre la création du « Fundsmith Equity Fund » au Royaume-Uni en 2010 et la fin du mois d'octobre 2022, les actifs du fonds ont dépassé les 22 milliards de livres sterling et le fonds a enregistré un rendement total de plus de 460 % (soit 15,5 % annualisé), net de frais.

Le « Fundsmith Equity Fund », compartiment de la SICAV Fundsmith, a vu ses actifs sous gestion croître à plus de 8 milliards d'euros et enregistré un rendement total depuis sa création en 2011 de plus de 399,7 % (soit 15,8 % annualisé), net de frais.

Terry Smith a ajouté : « Nous avons fait du Fundsmith Equity Fund un des plus gros fonds d'actions actif au Royaume-Uni en nous appuyant sur une stratégie gagnante consistant à investir dans un petit nombre d'entreprises de grande qualité qui peuvent être détenues à long terme. Bien que notre stratégie apparaisse comme simple, elle demande une analyse rigoureuse et une discipline stricte pour dégager des rendements supérieurs sur la durée et à un coût raisonnable.

« Nous avons implanté notre SICAV au Luxembourg en 2011 et nous sommes heureux d'avoir renforcé notre relation avec FundRock afin de distribuer nos produits activement à travers l'Union Européenne, en ciblant en particulier l'Italie grâce à l'expertise de Giuseppe Bellavia, directeur commercial de Fundrock ».

INFORMATIONS SUR LE FONDS

MONTANT MINIMUM DE PLACEMENT : 2000 €

FRAIS ET COMMISSIONS :

Pas de frais de départ

Pas de commissions de performance

Pas de commissions de rachat

Frais de gestion annuels de 1 %

Estimation des charges courantes – Fundsmith Equity Fund 1.09%

Estimation des charges courantes – Fundsmith Sustainable Equity Fund 1.12%

PARTS : distribution ou capitalisation

À propos de FundRock Distribution S.A.

FundRock Distribution S.A., filiale du Groupe Apex, est autorisée par l'autorité de surveillance luxembourgeoise, la CSSF, à agir en tant que conseiller en placement et distributeur de parts de fonds. En vertu de cette licence MiFID, FundRock est en droit d'agir en tant que distributeur/sous-distributeur des fonds gérés par ses affiliés. Ceux-ci sont libres de fournir leurs services (passeport) dans l’Espace Economique Européen (EEA) pour offrir une solution stable et durable à ses clients. FundRock offre une solution de mise sur le marché plus flexible et économique qui inclut un accès simplifié aux plateformes de fonds, une assistance à la distribution des fonds ainsi qu'une représentation directe.

FundRock Distribution S.A. est une société sœur de FundRock Management Company S.A., société de gestion indépendante d'OPCVM et gestionnaire de fonds de placement alternatif de premier plan. En septembre 2022, FundRock supervisait plus de 500 fonds représentant 116 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont des fonds domiciliés en Italie. Le Groupe FundRock emploie plus de 200 personnes dans 7 pays : Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande, France, Suisse, Abu Dhabi et Singapour.

www.fundrock.com

À propos de Fundsmith

Fundsmith s'attelle à fournir des performances d'investissement supérieures à un coût raisonnable. Depuis sa création, Fundsmith met un point d’honneur à se différencier de la concurrence, conformément à l'axiome de John Templeton selon lequel « Pour obtenir de meilleurs résultats que la foule, il faut faire les choses différemment de la foule ». Notre méthode de recherche rigoureuse est un élément central de notre activité. Nous soumettons les investissements potentiels à des normes élevées dans le but de constituer un portefeuille d'entreprises résilientes qui excellent par leurs performances. Limiter au minimum les coûts que nous encourons pour le compte de nos clients dans la mise en œuvre de notre stratégie est également au cœur de notre philosophie.

Fundsmith a été créée en 2010, par Terry Smith. L'entreprise est détenue et contrôlée par ses partenaires, qui travaillent en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Elle est sise à Londres et possède des succursales à l'île Maurice et aux États-Unis, dans le Connecticut. Elle est structurée pour perdurer après le départ de Terry Smith et poursuivre la même philosophie d'investissement. Tous les partenaires de la société ont un co-investissement significatif au sein de de Fundsmith, ce qui démontre une convergence claire des intérêts. Les activités auxiliaires sont sous-traitées à des prestataires de premier ordre mondial afin d'assurer une exécution de haute qualité tout en permettant à l'équipe de Fundsmith de se concentrer sur l'analyse des investissements, la gestion de portefeuille et le service à la clientèle.

www.fundsmith.eu

www.fundsmith.eu/fsef/

La SICAV Fundsmith est une société d'investissement constituée en vertu du droit du Grand-Duché de Luxembourg en tant que société d'investissement à capital variable. Elle est régie par la partie I de la loi sur les OPC et admissible au titre d'OPCVM.

Avant toute décision d'investissement, merci de consulter le prospectus et le document d'informations-clés pour l'investisseur (DICI) disponibles en anglais, danois, néerlandais, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol et suédois, qui sont consultables sur le site Internet de la SICAV Fundsmith https://www.fundsmith.eu/documents/.

Un récapitulatif de vos droits en tant qu'investisseur est consultable (en anglais) : https://www.fundsmith.eu/investor-rights. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur des placements et les revenus qu'ils génèrent peuvent aussi bien baisser qu'augmenter et être affectés par les variations de taux de change, et rien ne garantit que vous récupérerez le montant de votre investissement initial.

Émis le 1er septembre 2022 en Europe (ex-Suisse) par FundRock Distribution S.A. (« FRD »), le distributeur européen de la SICAV Fundsmith. FRD est une société anonyme constituée en vertu du droit du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B253257. FRD est autorisé en tant que distributeur de titres d'OPC sans verser ni accepter de paiements (au sens de l'article 24-7 de la loi de 1993, telle qu'actualisée ponctuellement). FRD est autorisé et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Veuillez noter que FundRock Management Company S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de la SICAV Fundsmith dans le cadre de la procédure de notification de la nouvelle directive sur la distribution transfrontalière (directive (UE) 2019/1160).

La présente est une communication commerciale.

