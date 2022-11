Fundsmith si affida a FundRock per la distribuzione di Fundsmith SICAV

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--FundRock Management Company, tra le principali società di gestione ("ManCo") OICVM europee di terze parti, nonché gestore di fondi di investimento alternativi ("AIFM"), annuncia l'espansione del rapporto con la società leader nella gestione di fondi d’investimento Fundsmith LLP, per includere anche i servizi di distribuzione.

FundRock consente ai clienti di razionalizzare le attività con un ottimo rapporto costo-benefici, offrendo servizi di gestione ManCo e distribuzione di fondi di terze parti, completando il tutto con un'ampia gamma di servizi di amministrazione fondi, middle office, bancari, di deposito e di custodia forniti tramite la società madre Apex Group.

Oltre alle attività ManCo già esistenti, FundRock Distribution S.A. ora fornirà anche servizi di distribuzione tramite cui Fundsmith LLP proporrà i propri fondi nei paesi UE.

La consolidata rete di FundRock, composta da più di 200 esperti in giurisdizioni chiave quali Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, Italia, Svizzera, Germania, Abu Dhabi e Singapore, offre notevoli vantaggi in termini di tempi, risorse e costi.

Arnaud Gérard, CFA, responsabile per la distribuzione presso FundRock, ha dichiarato: "FundRock Distribution offre ai gestori patrimoniali una potente soluzione che include la conoscenza del mercato locale coniugata con una consolidata rete di contatti, permettendo così ai nostri clienti di concentrarsi sulle proprie attività fondamentali. Siamo pronti a supportare la distribuzione dei fondi di Fundsmith LLP in modo più efficiente ed efficace sui mercati dell'Unione Europea, garantendo al contempo i più rigorosi standard di governance e di conformità normativa".

Mark Laurence, COO di Fundsmith, ha commentato: "Siamo lieti di estendere i rapporti già in essere con FundRock, che ci aiuterà a gestire la distribuzione post Brexit dei nostri fondi nella UE. Potremo in particolare rivolgerci al mercato italiano tramite i servizi del nuovo sales director di FundRock, Giuseppe Bellavia, con una precedente esperienza in Allianz Global Life, nominato sales director di FundRock per curare la distribuzione per conto di Fundsmith LLP in Italia".

Informazioni su Fundsmith SICAV

Fundsmith SICAV è il fondo multicomparto di Fundsmith Equity Fund e Fundsmith Sustainable Equity Fund.

Fundsmith Equity Fund, un sub-fund di Fundsmith SICAV, viene gestito adottando esattamente lo stesso processo dell'omonimo fondo azionario attivo, il maggiore per dimensioni di tutto il Regno Unito. Fundsmith Equity Fund offre agli investitori un eccellente portafoglio concentrato di 20-30 società globali resilienti e in fase di crescita detenute a lungo termine.

Fundsmith Equity Fund, come parte del processo di selezione, valuta il rischio in materia di sostenibilità e le caratteristiche ESG; a tale proposito, Fundsmith Equity Fund promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del regolamento SFDR. Fundsmith Equity Fund ha ottenuto la valutazione Gold da Morningstar e quattro corone FE fundinfo Rating.

Anche Fundsmith Sustainable Equity Fund come Fundsmith Equity Fund promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del regolamento SFDR ma con una fondamentale differenza, la totale esclusione settoriale delle seguenti attività ai sensi del prospetto del fondo:

No Aerospazio e Difesa

No Produttori di Alcolici

No Gioco d’Azzardo

No Fornitori di Gas ed Elettricità

No Metalli e Attività Minerarie

No Oil & Gas

No Pornografia

No Tabacco

Inoltre, gli investimenti sono valutati ai fini della sostenibilità nel senso più ampio, considerando non solo come le società implementano e gestitscono le questioni ambientali, sociali e di governance ma anche la ricerca e sviluppo, l’innovazione di prodotto, la distribuzione dei dividendi e l’adeguatezza del capitale investito. Fundsmith Sustainable Equity Fund vanta la LuxFLAG ESG Label, che ha il primario obiettivo di garantire agli investitori che il prodotto di investimento incorpori i criteri ESG durante tutto il percorso di investimento verificando la totalità del portafoglio ai sensi delle strategie e standard ESG riconosciuti da LuxFLAG.

Terry Smith, portfolio manager di Fundsmith Equity Fund e Fundsmith Sustainable Equity Fund, ha sottolineato: "Intendiamo investire solo in imprese con valutazioni interessanti, estremamente resilienti e con elevate barriere all'entrata. Puntiamo alle aziende con un vantaggio commerciale difficilmente replicabile e resilienti al cambiamento, in particolare a quello tecnologico. Siamo alla ricerca di asset intangibili come nomi di brand, quote di mercato elevate, brevetti, licenze, reti di distribuzione, impianti esistenti e rapporti con i clienti. Ci rivolgiamo in particolare alle aziende che producono beni utilizzati in un arco di tempo breve e regolare e venduti direttamente ai consumatori. Un'azienda che commercializza ogni giorno numerosi articoli di piccola entità è maggiormente in grado di ottenere rendimenti più cospicui nel tempo rispetto a un'azienda con attività ciclica, come i produttori d'acciaio, o con andamento a intervalli, come i costruttori edili o le imprese specializzate in articoli costosi e durevoli, ad esempio i produttori di motori".

Terry Smith è il fondatore di Fundsmith LLP nonché portfolio manager di Fundsmith Equity Fund e di Fundsmith Sustainable Equity Fund. È famoso per il modo schietto con cui si esprime e per la sua chiara strategia di investimento in tre fasi che punta a rilevare buone aziende, a non pagarle più del dovuto e a non intervenire.

Dalla fondazione nel 2010 nel Regno Unito, e fino alla fine di ottobre del 2022, gli asset di Fundsmith Equity Fund sono saliti a oltre 22 miliardi di sterline GBP, con un rendimento totale di oltre il 460%, o del 15,5% su base annua, al netto delle commissioni.

Fundsmith Equity Fund, un sub-fund di Fundsmith SICAV, ha portato gli asset in gestione a oltre 8 miliardi di euro e ha generato un rendimento totale, dalla sua creazione nel 2011, di oltre il 399,7%, o del 15,8% su base annua, al netto delle commissioni.

Terry Smith ha aggiunto: "Abbiamo trasformato Fundsmith Equity Fund nel maggior fondo azionario attivo britannico, sulla base del successo della nostra strategia di investimento in un numero contenuto di imprese d'eccellenza detenibili a lungo termine. La nostra strategia è semplice, ma richiede un'analisi rigorosa e una disciplina severa per offrire rendimenti superiori nel lungo termine e a costi ragionevoli".

"La nostra SICAV nasce in Lussemburgo nel 2011 e siamo lieti di aver consolidato i rapporti con FundRock e di poterci occupare attivamente della distribuzione in tutta la UE, con particolare riferimento all'Italia grazie alla competenza di Giuseppe Bellavia, sales director di FundRock".

INFORMAZIONI SUL FONDO

INVESTIMENTO MINIMO: € 2.000

COMMISSIONI:

Nessuna commissione iniziale

Nessuna commissione di performance

Nessuna commissione di riscatto

Commissione annuale di gestione 1%

OCF previsto per Fundsmith Equity Fund : 1,09%

OCF previsto per Fundsmith Sustainable Equity Fund: 1,12%

QUOTE: rendita o accumulo

- Fine -

Informazioni su FundRock Distribution S.A.

FundRock Distribution S.A., una controllata di Apex Group, ha ottenuto dalla CSSF, l'autorità di regolamentazione lussemburghese, l'autorizzazione ad agire in qualità di consulente e distributore per azioni/quote di fondi. In base a questa licenza MiFID, FundRock può agire come distributore/distributore secondario mondiale dei fondi gestiti dalle nostre affiliate. Grazie alla fornitura gratuita di servizi (passaporto) in tutta l'Unione Europea, l'azienda offre ai clienti una soluzione a lungo termine e stabile. FundRock propone una soluzione di debutto sul mercato più flessibile e conveniente, che include un accesso lineare alle piattaforme di fondi, il supporto alla distribuzione dei fondi e la rappresentanza diretta.

FundRock Distribution S.A. è una controllata di FundRock Management Company S.A., società di gestione OICVM leader e indipendente e un gestore di fondi di investimento AIFM. FundRock si occupa di oltre 500 fondi, con asset totali gestiti per 116 miliardi di euro, tra cui alcuni domiciliati in Italia (dati aggiornati al mese di settembre 2022). Con il gruppo FundRock collaborano oltre 200 dipendenti in otto paesi, tra cui Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Francia, Svizzera, Abu Dhabi e Singapore.

www.fundrock.com

Informazioni su Fundsmith

Fundsmith è focalizzata sull'offerta di performance di investimento superiori, a un costo ragionevole. È stata creata per distinguersi dalle aziende del comparto in modo da ottenere un risultato diverso, in linea con l'assioma di Sir John Templeton: "Se si punta a performance migliori rispetto agli altri , occorre agire in modo diverso rispetto agli altri". Il rigoroso processo di ricerca di Fundsmith è alla base di tutto ciò che facciamo. Applichiamo severi standard ai potenziali investimenti, per produrre un portafoglio di imprese resilienti con performance eccellenti. Al centro della nostra filosofia vi è anche la riduzione al minimo dei costi che sosteniamo per conto dei nostri clienti nell'implementazione della nostra strategia.

Fundsmith è stata fondata da Terry Smith nel 2010. La proprietà e il controllo dell'azienda sono esercitati dai partner, che hanno collaborato a stretto contatto per molti anni. Fundsmith ha sede a Londra e uffici nelle Mauritius e in Connecticut, USA. È strutturata per continuare l'attività dopo il ritiro di Terry Smith proseguendo con la stessa filosofia di investimento. Tutti i partner dell'azienda hanno un cospicuo coinvestimento nei fondi dell'azienda, con un chiaro allineamento di interessi. Le attività accessorie sono esternalizzate presso alcuni dei principali fornitori mondiali, per proporre operazioni d'eccellenza e consentire al team di Fundsmith di concentrarsi su analisi degli investimenti, gestione del portafoglio e supporto clienti.

www.fundsmith.eu

www.fundsmith.eu/fsef/

Fundsmith SICAV è una società di investimento organizzata in base alle leggi del Granducato del Lussemburgo come "societé d'investissement à capital variable", è soggetta alla Parte I della Direttiva sugli organismi di investimento collettivo (UCI Law) ed è definita come OICVM.

Prima di qualsiasi decisione in materia di investimenti consultare il Prospetto e i Documenti con le informazioni chiave per gli investitori (KIID) in inglese, danese, olandese, francese, tedesco, italiano, norvegese, portoghese, spagnolo e svedese, disponibili sul sito internet di Fundsmith SICAV https://www.fundsmith.eu/documents/.

Un documento riepilogativo dei diritti degli investitori è disponibile in lingua inglese al seguente link: https://www.fundsmith.eu/investor-rights. Le performance passate non costituiscono necessariamente un'indicazione delle performance future. Il valore degli investimenti e la rendita ricavabile possono diminuire oppure aumentare e risentire delle variazioni nei tassi di cambio, e potrebbe non essere possibile recuperare l'importo dell'investimento di origine.

Pubblicato il 1 settembre 2022 in Europa (Svizzera esclusa) da FundRock Distribution S.A. ("FRD"), il distributore UE per Fundsmith SICAV. FRD è una società per azioni, costituita secondo le leggi del Granducato del Lussemburgo, con sede legale in rue Gabriel Lippmann 9A, L-5365 Munsbach, Lussemburgo, e registrata presso il registro del commercio e delle società del Lussemburgo con il numero B253257. FRD è un distributore autorizzato di azioni/quote di OIC senza effettuare o accettare pagamenti (ai sensi dell'Articolo 24-7 della normativa del 1993) e successivi emendamenti. FRD è autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Si noti che FundRock Management Company S.A. può decidere di risolvere gli accordi per la commercializzazione del Fondo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla nuova Direttiva sulla distribuzione transfrontaliera (Direttiva (UE) 2019/1160).

Il presente documento costituisce una comunicazione commerciale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.