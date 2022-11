IMPLANET signe un contrat exclusif de distribution pour la France du scalpel chirurgical à ultrasons de SMTP Technology Co.

BORDEAUX, France & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME) (Paris:ALIMP), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce aujourd’hui la signature d’un accord avec SMTP Technology Co., société de haute technologie médicale spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements chirurgicaux à ultrasons, pour la distribution exclusive en France de son scalpel chirurgical à ultrasons de dernière génération.

Adam Li, GMA & International Business Manager chez SMTP Technology Co., déclare : « Nous nous félicitons de la signature de ce contrat nous liant à IMPLANET, qui assurera désormais la distribution, en France, de notre scalpel chirurgical à ultrasons de dernière génération. Cette solution innovante permettra d’améliorer significativement les conditions de travail de nombreux chirurgiens tout en garantissant une sécurité supplémentaire aux patients. Par cette association avec IMPLANET, société reconnue pour son expertise dans la chirurgie du rachis et son ancrage au sein des centres de soins français, nous renforçons la crédibilité de nos solutions pour leur déploiement à l’international. »

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, ajoute : « Ce nouveau contrat, qui s’inscrit dans la foulée du partenariat commercial et technologique que nous avons signé avec Sanyou Medical, vient souligner toute la pertinence de notre repositionnement sur le marché du rachis. Le scalpel chirurgical développé par SMTP, par son innovation et sa flexibilité d’emploi, devrait satisfaire tant les besoins des praticiens que des patients. IMPLANET est fière de s’associer à l’un des seuls acteurs mondiaux ayant su développer ce type de produit basé sur les ultrasons. »

Le scalpel chirurgical par ultrasons développé par SMTP Technology Co. est capable de prendre en charge à la fois la chirurgie ouverte, la chirurgie mini-invasive et la chirurgie endoscopique intervertébral du rachis. Ce produit, qui a obtenu des autorisations de mise sur le marché pour la Chine, l’Union Européenne et les États-Unis, se démarque par son mode de fonctionnement innovant garantissant une meilleure sécurité pour les patients et les praticiens lors des chirurgies. Grâce à la faible amplitude de son outil de coupe, le scalpel détruit le tissu osseux par l'accélération des centaines de milliers de vibrations mécaniques par seconde qu’il génère sans que les tissus mous ne soient attaqués.

L’accord conclu aujourd’hui entre IMPLANET et SMTP Technology Co. fait suite à la signature du contrat de distribution et du partenariat technologique signé avec Sanyou Medical, dont SMTP Technology Co. constitue une des filiales. Ce nouvel accord comprend l’exclusivité de la distribution du scalpel par IMPLANET sur le marché français.

Prochain communiqué financier

Chiffre d’affaires annuel 2022, le 17 janvier 2023 après bourse

À propos de SMTP Technology Co.

SMTP Technology Co., fondée en 2010, est une société de dispositifs médicaux de haute technologie axée sur la recherche, le développement innovant, la fabrication et la vente d'équipements chirurgicaux à ultrasons. Le système chirurgical d'ostéotomie par ultrasons fabriqué par SMTP Technology, qui prend en charge à la fois la chirurgie ouverte et la chirurgie mini-invasive sous le canal et l'endoscopie intervertébral, a obtenu les autorisations de mise sur le marché en Chine, dans l’Union Européenne et aux États-Unis. Basée dans la zone de libre-échange de Zhangjiagang, province du Jiangsu, SMTP est une filiale du groupe Sanyou et emploie 100 employés avec un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web de la société à l'adresse http://www.tpmedical.com/profile_en.html

À propos d’IMPLANET

IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour d’une solution innovante destinée à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ®), complétée par la gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). La plateforme d’orthopédie d’IMPLANET, repose notamment sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 39 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 6,1 millions d’euros en 2021. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. Plus d’informations sur www.Implanet.com.