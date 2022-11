ThetaRay AI Tech va surveiller les opérations de transfert de fonds en direction de l'Afrique pour Zeepay

LONDRES, ACCRA, Ghana et TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, le principal fournisseur de technologies de surveillance des transactions basées sur l'IA, a annoncé aujourd'hui que Zeepay, la société ghanéenne de services financiers mobiles à croissance rapide, avait opté pour sa solution SaaS avancée de lutte contre le blanchiment d'argent SONAR afin de détecter les crimes financiers commis dans le cadre des transferts de fonds.

Cet accord avec Zeepay atteste de l'expansion de ThetaRay sur le marché africain des paiements.

Les transferts de fonds sont un mode important d'apport de capitaux dans les communautés non bancarisées et les pays à faibles revenus, mais ils sont également utilisés par les délinquants financiers pour des transactions illicites. Comme les transferts de fonds représentent l'essentiel de l'activité de Zeepay, l'entreprise se devait de remplacer son ancienne solution de surveillance réglementée par une solution basée sur l'IA capable de détecter d'emblée les dispositifs utilisés par les criminels financiers, même les plus récents et les plus sophistiqués.

« Disposer de technologies basées sur l'IA capables de prévenir la délinquance financière est essentiel pour les fintechs comme Zeepay. Il s'agit d'une nécessité croissante », a déclaré Andrew Takyi-Appiah, directeur général de Zeepay. « Grâce à ses caractéristiques et à ses fonctionnalités distinctives, la solution SONAR de ThetaRay est le choix tout indiqué pour notre entreprise. »

Et Kwame Baah-Gyimah, responsable de la conformité chez Zeepay, d'ajouter : « ThetaRay possède une interface utilisateur transparente et nous offre des fonctionnalités dynamiques et intuitives. Le dispositif basé sur l'IA permet d'optimiser le système d'alertes exploitables tout en réduisant le nombre de fausses alertes liées aux transferts de fonds. »

SONAR repose sur un type d'IA perfectionné qui prend de meilleures décisions, sans seuils ni distorsions. Elle permet aux fintechs et aux banques de mettre en œuvre une approche basée sur les risques afin d'identifier efficacement toute activité réellement suspecte et de créer un ensemble complet d'identités de clients, même dans un contexte de transactions transfrontalières complexes, ce qui donne la possibilité de détecter rapidement les menaces de blanchiment d'argent à la fois connues et inconnues, avec un taux de réduction des faux positifs pouvant atteindre 99 %, donc bien supérieur à celui qu'affichent les solutions réglementées.

« Zeepay est à la tête du marché africain des fintechs et rend le monde véritablement meilleur en proposant des services à faibles coûts aux habitants des régions mal desservies », a indiqué Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « L'entreprise, qui permet aux travailleurs étrangers d'envoyer de l'argent à leurs familles, ne devrait pas avoir à se préoccuper de l'exploitation abusive de ses technologies. Nous sommes fiers de mettre à sa disposition une solution d'IA capable de déjouer les plans des criminels de sorte que Zeepay puisse continuer à promouvoir l'inclusion financière et à faire croître ses activités. »

À propos de Zeepay

Zeepay est la société de services financiers mobiles à la plus forte croissance en Afrique, opérant depuis le Ghana et le Royaume-Uni. Zeepay effectue des transferts vers vingt pays d’Afrique et a conclu des accords de transfert dans plus de 90 juridictions à travers le monde. Avec des solutions parfaitement neutres vis-à-vis des réseaux et des partenaires, Zeepay est le spécialiste des transferts de fonds destinés aux portefeuilles mobiles.

Rendez-vous sur www.myzeepay.com pour de plus amples informations.

À propos de ThetaRay

La solution de surveillance des transactions SONAR de ThetaRay, alimentée par l'IA et basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales et d'accroître leurs revenus grâce à des paiements transfrontaliers fiables et sécurisés. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction client, réduit les coûts de conformité et amplifie la couverture des risques. Les institutions financières qui s'appuient sur des écosystèmes très complexes et hétérogènes tirent d'énormes avantages des taux élevés de détection et des faibles taux de faux positifs de ThetaRay, inégalables sur le marché.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.thetaray.com.

