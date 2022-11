Andersen Global renforce ses capacités en matière de mobilité globale en France

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continu à développer ses capacités en matière de mobilité globale par le biais d'un accord de collaboration avec le cabinet parisien Almenide Avocats, renforçant ainsi sa présence sur un marché essentiel.

Le cabinet Almenide Avocats, fondé en 2009, assure à ses clients des services de mobilité globale et de ressources humaines, en se spécialisant dans tous les aspects fiscaux et juridiques de la mobilité internationale, notamment la sécurité sociale, les rémunérations et avantages, la fiscalité individuelle, le droit du travail, les plans d'actionnariat salarié et les services de paie. Dirigé par Céline Rang, Sébastien Rodriguez et Romain Loire, le cabinet travaille en étroite collaboration avec des entreprises publiques et privées, allant des sociétés du CAC 40 aux start-ups.

« Depuis plusieurs années, notre pratique mondiale s'est développée de manière dynamique, car nous nous efforçons de mieux nous positionner pour satisfaire les besoins transfrontaliers de nos clients», a déclaré Céline. « Alors que l'économie mondiale continue d'évoluer, la collaboration avec Andersen Global nous permettra de mieux servir nos clients de manière transparente. Nous sommes impatients d'établir des relations d'affaires synergiques avec les cabinets membres et collaborateurs de l'organisation mondiale. »

« La philosophie d'Almenide Avocats, qui consiste à fournir des solutions intégrées et de premier ordre, complète nos capacités globales », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et CEO d'Andersen. « La profonde compréhension de l'équipe du paysage commercial français et international apporte à notre organisation des connaissances inestimables et renforce notre pratique croissante de la mobilité mondiale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, composés de professionnels de la fiscalité et du droit du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 13 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 390 sites par le biais de ses cabinets membres et collaborateurs.

