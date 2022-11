Corpay Cross-Border est annoncé fournisseur mondial officiel de paiements FX de la Confédération mondiale de baseball et softball

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay1, une marque FLEETCOR® (NYSE: FLT) et un chef de file mondial des paiements professionnels, a le plaisir d'annoncer que l'activité Cross-Border de Corpay a signé un accord avec la Confédération mondiale de baseball et softball ("WBSC") pour devenir le fournisseur officiel de solutions de paiements en devises étrangères (FX) de la WBSC.

Grâce à cette collaboration, la WBSC, ses membres du monde entier, ainsi que l'écosystème élargi d'entreprises partenaires* de la WBSC auront accès et pourront utiliser les solutions innovantes de Corpay pour atténuer leur exposition aux devises étrangères. De plus, la plateforme primée de Corpay Cross-Border permettra aux entreprises éligibles de gérer leurs paiements mondiaux avec un point d'accès unique.

"Corpay Cross-Border est ravi de son nouveau partenariat avec la WBSC et de devenir son fournisseur officiel mondial de solutions de paiements FX", déclare Brad Loder, vice-président, marketing transfrontalier, Corpay Cross-Border Solutions. "Je suis convaincu que la WBSC, ses membres et le réseau d'entreprises partenaires tireront parti de l'accès à nos paiements transfrontaliers et à nos solutions de gestion des risques FX, ainsi que de notre expérience des paiements acquise dans le monde du sport. Notre équipe se réjouit à l'idée de les aider à optimiser leurs paiements mondiaux et à exécuter leurs plans de gestion des risques de devises durant de nombreuses années."

"Je suis très fier et ravi de ce partenariat avec Corpay, qui représente un jalon majeur pour la WBSC, pour laquelle l'excellence organisationnelle joue un rôle clé en matière d'objectifs stratégiques", déclare Riccardo Fraccari, président de la WBSC. "La WBSC et ses membres sont confrontés à une incertitude et une volatilité financières accrues, et les services fournis par Corpay nous aideront à améliorer l'efficience et la stabilité des transactions en devises étrangères dans l'univers financier complexe d'aujourd'hui."

À propos de Corpay

Corpay est un leader mondial dans le domaine des paiements commerciaux qui permet aux entreprises de toutes tailles de mieux suivre, gérer et régler leurs dépenses. Corpay propose à ses clients une gamme complète de solutions de paiement en ligne, notamment le paiement de factures, l'automatisation des comptes fournisseurs, les paiements transfrontaliers, la gestion du risque de change et les programmes de cartes d'entreprises. Corpay fait partie du portefeuille de marques FLEETCOR (NYSE: FLT). Pour en savoir plus, visitez www.corpay.com.

À propos de la Confédération mondiale de baseball et softball

Basée à Pully, en Suisse, à côté de Lausanne, la capitale olympique, la Confédération mondiale de baseball et softball (WBSC) est l'organe directeur mondial du baseball et du softball. La WBSC compte 185 fédérations membres et 8 membres provisoires, ainsi que 14 membres associés dans 137 pays et territoires en Asie, en Afrique, aux Amériques, en Europe, et en Océanie, qui représente un mouvement sportif uni du baseball/softball englobant plus de 65 millions d'athlètes et attire chaque année 150 millions de dans les stades du monde entier.

La WBSC dirige toutes les compétitions internationales d'équipes nationales. La WBSC supervise la Premier12, la World Baseball Classic et les Baseball World Cups (U-12, U-15, U-18, U-23 et féminin), les Softball World Cups (U-12 mixte, U-15 féminin, U-18 féminin, U-18 masculin, U-23 masculin, féminin et masculin), les disciplines officielles baseball5 (Senior et Youth World Cups) et E-Sports, ainsi que les événements baseball, softball et baseball5 aux Jeux olympiques.

1"Corpay" (une marque Fleetcor (NYSE: FLT)) fait principalement référence à la division Cross-Border de Corpay dans ce document https://payments.corpay.com/cross-border; une liste exhaustive des sociétés qui font partie de la marque Corpay est disponible ici: https://payments.corpay.com/compliance.

* Sous réserve d'approbation de crédit et de conformité de la société Corpay concernée.

