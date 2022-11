H3 Dynamics voltooit 's werelds eerste vlucht met eigen gedistribueerde waterstof-elektrische gondeltechnologie

H3 Dynamics distributed hydrogen electric propulsion nacelles take flight for the first time.

TOULOUSE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--De toekomst van de waterstofluchtvaart aangedreven door verdeelde waterstofmotorgondels van H3 Dynamics' heeft voor het eerst gevlogen in Frankrijk.

Na de aankondiging van zijn waterstofluchtvaartconcept in 2018 is H3 Dynamics erin geslaagd een onderwerp te worden op een persconferentie in de Oval Office op de volgende dag, en begon wat nu een wereldwijde waterstof luchtvaart beweging is.

In November 2021, voltooide H3 Dynamics zijn eerste werkende prototypegondel met waterstofaandrijving.. In juli 2022 ging het eerste gedistribueerde pod-systeem de lucht in met een verkleind vliegtuig op de luchthaven van "Hub Drones - Systematic” in de buurt van Parijs. De waterstofvlucht kreeg toestemming van de Franse burgerluchtvaartautoriteiten (DGAC).

De autonome gondelbenadering van H3 Dynamics pakt technische, veiligheids- en kostenuitdagingen aan waarmee ontwikkelaars van waterstofvliegtuigen in de toekomst te maken kunnen krijgen. Het bereikt dit door waterstof en kleinere brandstofcellen te plaatsen in een reeks samenwerkende voortstuwingsgondels onder de vleugels. Een nieuwe studie uit 2022 voorspelt dat de wereldwijde markt van gondelaandrijving tegen 2030 7 miljard dollar zal bereiken en benadrukt de waterstofoplossing van H3 Dynamics als een belangrijke nieuwe kans in de sector.

Andere, meer zichtbare voorstanders van waterstofvliegtuigen zullen veel eerder met grotere vliegtuigen vliegen - maar zij zullen dat doen door bestaande vliegtuigen om te bouwen met brandstofcellen uit de autowereld - en grote hoeveelheden gas of vloeibare waterstof in de hoofdromp opslaan.

"Niet alleen is veiligheid onze eerste prioriteit, maar we willen niet dat waterstof concurreert met inkomsten genererende luchtvracht en passagiersruimte," zei Taras Wankewycz, oprichter/CEO van H3 Dynamics. De distributie van kleine systemen lost technische problemen op, zoals thermisch beheer, en verhoogt de veiligheid door meervoudige redundantie.

H3 Dynamics’ 25kg testvliegtuig is nu al een doorbraak - met een elektrisch vliegbereik tot 900 km op vloeibare waterstof, of 350 km met waterstof onder druk. Het ontwerp van de gondel maakt ook 30 liter rompvolume vrij, zonder waterstof of aandrijfelementen binnenin. De waterstofmotorgondels van H3 Dynamics kunnen mogelijk een "snap-on" retrofit worden voor batterij-aangedreven onbemande eVTOL of vrachtdrones met vaste vleugels.

Voorbereiding op de komst van onbemande waterstofvluchten van veel langere duur - H3 Dynamics begon te werken aan veiligheid in het luchtruim met wereldleidende luchtverkeersleidingsbedrijven. Het is bouwervaring met zakelijke datadiensten voor grote volumes die worden ingezet in slimme steden zoals Singapore, en deze geleidelijk te koppelen aan drone-agnostische laadstations.

Door aan de ondergrens van regelgeving en certificering te beginnen, hoeft H3 Dynamics niet tot 2035 te wachten om zijn commerciële reis te beginnen. "We moeten allemaal vandaag leren met kleine commerciële toepassingen en samen met alle belanghebbenden - vooral de regelgevers - de vliegtuiggrootte in de loop van de tijd geleidelijk vergroten."

Nu bereidt H3 Dynamics zijn volgende stappen al voor.

Zij onderzoekt de integratie van vloeibare waterstof als onderdeel van een gezamenlijke ontwikkeling met ISAE-SUPAERO in Toulouse, gelanceerd in 2019. Het doel is een historische en symbolische Atlantische oversteek op waterstof-elektrische aandrijving in de komende twee jaar.

En omdat de experimenten op het vliegveld de digitale tweelingcapaciteit voor het ontwerpen van waterstofvliegtuigen hebben gevoed, werkt H3 Dynamics nu aan een volgende generatie platform dat wordt aangedreven door 6 onafhankelijke waterstof-elektrische motorgondelsystemen. Het vliegtuig zal snel kunnen tanken en zal worden gebruikt als testbed voor de waterstof-elektrische aandrijvingstechnologie van H3 Dynamics.

Over H3 Dynamics: www.h3dynamics.com

H3 Dynamics is op een langetermijnmissie om de luchtvaart koolstofvrij te maken met een unieke technologische oplossing rond gedistribueerde waterstof-elektrische aandrijving en oplossingen voor bijtanken op de grond. Terwijl de commerciële mogelijkheden rond waterstofluchtvaart op passagiersschaal blijven rijpen, implementeert het bedrijf een incrementele product- en dienstenroutekaart die veiligheids-, technische en regelgevende uitdagingen oplost door klein en eenvoudig te beginnen en mettertijd schaal en complexiteit toe te voegen. Het bedrijf heeft momenteel 95 werknemers en bedient klanten wereldwijd vanuit zijn 3 regionale hoofdkantoren in Toulouse, Austin en Singapore. H3 Dynamics is lid van de Alliance for Zero Emission Aviation van de Europese Commissie, de Lufthansa Cleantech Hub, Paris Advanced Air Mobility Alliance en Aerospace Valley in Toulouse.

