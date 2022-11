Equinor et Cognite entament une collaboration à long terme en vue d'accélérer davantage le programme de numérisation d'Equinor

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Cognite, le leader mondial des logiciels industriels, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord-cadre à long terme avec Equinor (OSE : EQNR, NYSE : EQNR), l'une des principales sociétés d'énergie au monde. Cette collaboration permettra à Equinor d'accroître ses capacités de gestion de données et de renforcer encore plus son programme numérique axé sur la transition et la sécurité énergétiques à l'échelle internationale.

L'objectif de la collaboration entre Equinor et Cognite est d'aider Equinor à capter plus rapidement la plus-value de son ambitieux programme de numérisation grâce à l'intégration, dans son architecture de données OMNIA, du module Cognite Data Fusion®. OMNIA est basée sur le cloud Microsoft Azure et la collaboration entre Equinor et Cognite fera progresser le déploiement des solutions numériques dans OMNIA.

La collaboration entre Equinor et Cognite porte notamment sur la construction d'une architecture de données à l'épreuve du futur, sur la mise en place de nouveaux modes de travail et sur des avancées en matière d'extraction et de contextualisation des données industrielles. Cet accord constitue une extension à l'échelle de l'entreprise de la collaboration annoncée par Equinor et Cognite en décembre 2021.

La vision numérique d'Equinor repose sur la mise à disposition des données à tout moment et en tout lieu, la prévision et la prévention des incidents de sécurité, la facilitation du travail grâce aux robots, la connexion de la pensée et de la technologie et la garantie d'opérations menées de manière sûre et sécurisée. Cognite est un fournisseur de capacités et de technologies de contextualisation de données qui soutiendra les ambitions de numérisation des activités d'Equinor dans le domaine de la sécurité et de la transition énergétiques. Contextualiser les données permet de créer des modèles et des analyses de données accessibles donnant la possibilité aux collaborateurs d’obtenir des informations concurrentielles et d’émettre des hypothèses de stress test en continu.

« Nous sommes très fiers de la poursuite de notre collaboration avec Equinor et d'aider la société à concrétiser son ambition de façonner la transition énergétique », déclare le Dr John Markus Lervik, fondateur et directeur de la stratégie et du développement de Cognite. « Dans un contexte de complexité accrue du marché, de changements radicaux au sein de la pile énergétique et d'importance croissante de la notion de sécurité énergétique, le DataOps permet de renforcer les capacités numériques des décideurs industriels. Notre collaboration à long terme avec Equinor représente une occasion formidable de prouver non seulement la valeur des donnes contextualisées, mais aussi la valeur de la coopération dans le but d'accélérer la numérisation pour résoudre les grands défis auxquels nous sommes confrontés à l'échelle mondiale. »

À propos d'Equinor

Rendez-vous sur equinor.com.

À propos de Cognite

Cognite est une entreprise mondiale de logiciels en tant que service (software-as-a-service, SaaS) créée avec une vision claire : fournir rapidement des données fiables, accessibles et contextualisées aux sociétés industrielles afin de contribuer à la transformation numérique complète à grande échelle des secteurs à forte intensité capitalistique du monde entier. Notre principale plateforme de DataOps industriel, Cognite Data Fusion®, permet aux utilisateurs de domaines et de données industrielles de collaborer rapidement et en toute sécurité pour concevoir, mettre en œuvre et développer des solutions et des applications d’IA industrielles garantissant à la fois la rentabilité et la durabilité. Rendez-vous sur www.cognite.com, et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.