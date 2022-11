Sense en R-Biopharm Nederland B.V. komen overeen snelle, instrumentvrije moleculaire COVID-19 test te distribueren in Nederland, België en Luxemburg.

BOSTON & OXFORD, Engeland & CAMBRIDGE, Engeland & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Wereldwijde innovator op het gebied van moleculaire Zintuiglijke Biodetectie (Sense) diagnostiek heeft vandaag aangekondigd dat het een strategische overeenkomst heeft gesloten met R-Biopharm Nederland B.V. voor de niet-exclusieve distributie in Nederland, België en Luxemburg van Veros, het instrumentloze point-of-care moleculaire testplatform van Sense. Veros is de eerste en enige autonome COVID-19-diagnostiek voor eenmalig gebruik die in ongeveer 15 minuten uiterst nauwkeurige moleculaire resultaten oplevert, zonder beperking door een lezer of behoefte aan externe voeding.

R-Biopharm Nederland B.V. is een toonaangevende distributeur van medische specialiteiten met bewezen succes in het creëren van waarde door het verbinden van innovatieve fabrikanten met klanten in de Benelux Unie. De overeenkomst met R-Biopharm Nederland B.V. is de nieuwste samenwerking voor Sense bij de verdere uitbreiding van de commercialisering van Veros COVID-19.

Sense Chief Commercial Officer Ryan Roberts: "R-Biopharm is een uitzonderlijk sterke distributiepartner die de beste technologieën van Sense in de Benelux goed zal vertegenwoordigen. Nu de winter op het noordelijk halfrond nadert, zijn er al aanwijzingen voor een toename van COVID-19 gevallen en nieuwe opkomende varianten. Het is essentieel dat zorgverleners toegang hebben tot de meest geavanceerde technologieën, zodat zij hun patiënten kunnen verzorgen met volledige kennis van hun COVID-status. Wij geloven dat het instrumentloze ontwerp van Veros COVID-19 en zijn snelle, moleculaire test, die een resultaat oplevert in ongeveer 15 minuten, aan de criteria voldoet."

"R-Biopharm Nederland B.V. ziet Veros COVID-19 als een waardevolle aanvulling op onze huidige productlijn", aldus Michael Fijnenberg, Sales Director. Hij vervolgd: "Met de toevoeging van Veros vergroten we onze waarde van ons klantenbestand, dat nu zal kunnen profiteren van een snelle, betrouwbare en nauwkeurige moleculaire test die een verbeterde toegang en snellere diagnose mogelijk maakt, waardoor ze direct op het punt van gebruik uitzonderlijke zorg kunnen bieden voor hun patiënten.”

Met behulp van een eigen snelle moleculaire amplificatietechnologie wil Veros point-of-care testen aan veel meer mensen aanbieden en de verspreiding van COVID-19 helpen beperken met snellere, accurate en meer toegankelijke diagnoses.

De klinische prestaties van Veros COVID-19 werden vastgesteld in een uitgebreid, multicenter, prospectief klinisch onderzoek, waaraan bijna 300 opeenvolgende, evalueerbare proefpersonen deelnamen tijdens de Delta- en Omicron-variant van de pandemie. Alle onderzoekslocaties vertegenwoordigden testomgevingen nabij patiënten/point-of-care-omgevingen, waarbij alle testoperators aangaven geen formele laboratoriumopleiding of -ervaring te hebben gehad. 100% van de operators was het erover eens dat de Veros COVID-19 gemakkelijk te gebruiken en af te lezen was, en de resultaten eenvoudig te begrijpen waren, met een minimale hands-on tijd die van begin tot eind nodig was.

Omdat het virus blijft evolueren, kan Veros COVID-19 alle interessante en zorgwekkende varianten detecteren die tot nu toe door de WHO en het Amerikaanse CDC zijn vastgesteld, waaronder alle Omicron-subvarianten.

Over Sense Biodetection

Sense Biodetection is een wereldwijd bedrijf voor moleculaire diagnostiek dat zich richt op het krachtiger maken van patiënten en het veranderen van de toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg door resultaten van laboratoriumkwaliteit te leveren via eenvoudig te gebruiken, snelle, wegwerpbare moleculaire tests zonder de beperkingen van een instrument. Het Veros-productplatform van het bedrijf zal tests op grote schaal mogelijk maken om de toegang van patiënten te verbeteren, de gezondheid van patiënten te verbeteren en de systemische kosten van de gezondheidszorg te verlagen. Gesteund door gerespecteerde investeerders, zoals Koch Disruptive Technologies, Cambridge Innovation Capital, Earlybird Health en Mercia Asset Management, heeft Sense zijn eerste product, Veros COVID-19, gelanceerd op geselecteerde Europese en Zuid-Amerikaanse markten, en groeit het snel terwijl het een portefeuille van tests voor andere ziekten opbouwt.

Over R-Biopharm Nederland B.V.

R-Biopharm Nederland B.V. is een dochteronderneming van R-Biopharm AG. R-Biopharm AG, gevestigd in Darmstadt, is een van de toonaangevende biotechnologiebedrijven in Duitsland. Het beschouwt zichzelf als een pionier op het gebied van gezondheid en levenskwaliteit. Het bedrijf streeft ernaar de hoogst mogelijke precisie, veiligheid, duidelijkheid en zekerheid te bieden met uitstekende producten en oplossingen op het gebied van preventie, therapie en genezing. Onderzoek en ontwikkeling bij R-Biopharm heeft snelle processen ontwikkeld om nieuwe uitdagingen aan te gaan om een gestaag groeiende wereldbevolking te begeleiden naar een nieuw gezondheidstijdperk met duurzame oplossingen.

