Sense et R-Biopharm Nederland B.V. conviennent de distribuer un test COVID-19 moléculaire rapide, ne nécessitant pas d’instrument, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg

BOSTON, OXFORD et CAMBRIDGE, Angleterre, et AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--L’innovateur mondial dans le domaine des diagnostics moléculaires Sense Biodetection (Sense) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord stratégique avec R-Biopharm Nederland B.V. pour la distribution non exclusive aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg de la plateforme d'analyse moléculaire au point de traitement et sans instrument Veros de Sense. Veros est le premier et le seul diagnostic COVID-19 à usage unique et autonome à produire des résultats moléculaires très précis en environ 15 minutes, sans avoir la contrainte d’un lecteur ni le besoin d’une alimentation externe.

R-Biopharm Nederland B.V. est un distributeur de spécialités médicales de premier plan qui a prouvé sa capacité à créer de la valeur en mettant en relation des fabricants innovants avec des clients au Benelux. L’accord avec R-Biopharm Nederland B.V. est le dernier partenariat pour Sense alors que la société continue d’étendre la commercialisation de Veros COVID-19.

Ryan Roberts, directeur commercial de Sense, a déclaré : « R-Biopharm est un partenaire de distribution exceptionnellement fort, qui offrira une bonne représentation pour les technologies de premier plan de Sense au Benelux. Alors que l’hiver approche dans l’hémisphère nord, on observe déjà une augmentation des cas de COVID-19 et de nouveaux variants émergents. Il est essentiel pour les fournisseurs de soins de santé d’avoir accès aux technologies les plus avancées, de sorte qu’ils puissent soigner leurs patients avec une connaissance complète de leur statut COVID. Nous sommes convaincus que la conception sans instrument de Veros COVID-19 et son test moléculaire rapide, qui donne un résultat en environ 15 minutes, répond aux critères. »

« R-Biopharm Nederland B.V. considère Veros COVID-19 comme un complément précieux de sa gamme de produits actuelle », a affirmé Michael Fijnenberg, directeur des ventes. Il a ajouté : « En ajoutant Veros, nous augmentons notre valeur pour notre clientèle, qui pourra dorénavant profiter d'un test moléculaire rapide, fiable et précis qui peut améliorer l’accès et permettre un diagnostic plus rapide, les aidant ainsi à fournir des soins exceptionnels à leurs patients, directement sur le lieu d’utilisation. »

Utilisant une technologie d’amplification moléculaire rapide exclusive, Veros vise à permettre un dépistage au point de service pour bien plus de personnes et contribue à réduire la propagation de la COVID-19 avec des diagnostics plus rapides, précis et plus accessibles.

La performance clinique de Veros COVID-19 a été établie dans le cadre d’un essai clinique prospectif, multicentrique, complet pour lequel ont été recrutés près de 300 sujets évaluables consécutifs pendant les poussées des variants Delta et Omicron de la pandémie. Tous les sites d’étude ont représenté des environnements de diagnostic près du patient / de point de traitement, tous les opérateurs de tests déclarant n’avoir aucune formation ni expérience formelle antérieure en laboratoire. 100 % des opérateurs sont d’accord sur le fait que Veros COVID-19 offre une facilité d’utilisation, de lecture et de compréhension des résultats, avec un temps de manipulation minimal entre le début et la fin.

Alors que le virus continue d’évoluer, Veros COVID-19 a conservé sa capacité à détecter tous les variants d'intérêt et préoccupants identifiés à ce jour par l’OMS et le CDC américain, notamment tous les sous-variants Omicron.

Pour connaître le mode de fonctionnement, cliquez ici.

A propos de Sense Biodetection

Sense Biodetection est une société mondiale de diagnostic moléculaire qui se consacre à aider les patients et à transformer l'abordabilité et l'accès aux soins de santé, en offrant des résultats de qualité de laboratoire via des tests moléculaires faciles à utiliser, rapides et jetables, sans les contraintes d’un instrument. La plateforme de produits Veros de la société permettra de tester à grande échelle afin d'améliorer l'accès et la santé des patients, mais aussi de réduire les coûts de santé systémiques. Soutenue par des investisseurs respectés tels Koch Disruptive Technologies, Cambridge Innovation Capital, Earlybird Health et Mercia Asset Management, Sense a lancé son premier produit, Veros COVID-19, sur certains marchés d’Europe et d’Amérique du Sud et enregistre une forte croissance tout en constituant un portefeuille de tests additionnels pour le dépistage d'autres maladies.

À propos de R-Biopharm Nederland B.V.

R-Biopharm Nederland B.V. est une filiale de R-Biopharm AG. Implantée à Darmstadt, R-Biopharm AG est l’une des plus importantes entreprises biotechnologiques d’Allemagne. Elle se considère comme un pionnier de la santé et de la qualité de vie. La société aspire à offrir la précision, la sécurité, la clarté et la certitude les plus élevées possibles avec d’excellents produits et solutions – en prévention, thérapie et guérison. La recherche et développement de R-Biopharm a développé des processus agiles afin de relever de nouveaux défis pour accompagner une population mondiale en croissance constante dans une nouvelle ère de la santé avec des solutions durables.

Pour plus d'informations, visitez https://sense-bio.com/

