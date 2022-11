Prescinto betreedt Europese markt, werkt samen met SunSolarWind aan optimalisatie van hun zonne-energieportfolio

BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Prescinto Technologies (“Prescinto”), een toonaangevend wereldwijd SaaS-platform voor asset performance management (APM) voor schone energie, en SunSolarWind IKE (“SunSolarWind”), een in Thessaloniki gevestigde ontwikkelaar van wind- en zonne-energieprojecten met een snelgroeiend portfolio van meer dan 100 projecten in heel Griekenland, heeft vandaag een samenwerkingsverband bekendgemaakt waarin de uiterst geavanceerde, op AI-gebaseerde APM-oplossing van Prescinto wordt toegepast om de prestaties van 70 MW aan zonne-energie-assets van SunSolarWind te monitoren, analyseren en optimaliseren. Deze alliantie gaat de operationele activiteiten en het onderhoud voor SunSolarWind stroomlijnen en de opbrengst van hun zonne-energie-assets verbeteren door nauwkeurige, realtime gegevens en praktische inzichten te bieden. De deal luidt tevens de intrede van Prescinto op de Europese markt in, volgend op de recentelijk aangekondigde intrede van het bedrijf op de Noord-Amerikaanse markt.

Als een van de snelst groeiende bedrijven in Griekenland is SunSolarWind een trendsetter op het gebied van de ontwikkeling van duurzame energie. Het bedrijf levert namens haar klanten en partners complete pakketten voor de bouw en het beheer van wind- en fotovoltaïsche energieprojecten. Met behulp van de door Prescinto zelf ontwikkelde, op AI gebaseerde software kan het bedrijf beschikken over geavanceerde technologie voor monitoring en voorgeprogrammeerde datamodellen om ondermaatse prestaties in realtime te identificeren en te categoriseren. Het platform biedt een centraal verificatiepunt voor de gegevens van de zonne-energiecentrale van SunSolarWind, waarbij tot op de minuut nauwkeurige inzichten worden verkregen. Daarnaast worden de dagelijkse activiteiten van het buitendienstteam efficiënt beheerd met behulp van de productmodules Monitor, Analyze en Operate van Prescinto. Deze oplossingen maken gebruik van gegevensgestuurde intelligentie om onderbouwd assetbeheer mogelijk te maken en de waarde van de assets van SunSolarWind voor schone energie te maximaliseren.

In een steeds competitiever wordende energiemarkt speelt digitale technologie een cruciale rol bij het optimaliseren van operationele activiteiten en prestaties. SunSolarWind koos voor Prescinto als haar digitale transformatiepartner na een grondige evaluatie van diverse andere oplossingen. Daarnaast is de APM-software van Prescinto uniek ontworpen om zich efficiënt aan te passen aan de behoeften van de klant, en is deze afgestemd op de specifieke behoeften van SunSolarWind.

“Ons team heeft intensief samengewerkt met SunSolarWind om inzicht te verkrijgen in de bestaande knelpunten en de juiste oplossingen te implementeren om de energieopwekking te verbeteren en de operationele activiteiten van het bedrijf te stroomlijnen,” aldus Puneet Singh Jaggi, oprichter en CEO van Prescinto. “Dit is het eerste van vele grote samenwerkingsverbanden die we op de Europese markt gaan sluiten. Het verheugt ons een aandeel te hebben in de digitale transformatie van SunSolarWind en hen te helpen het volledige potentieel van hun assets voor schone energie te realiseren.”

“Dankzij onze exponentiële groei op het gebied van asset management kan het SunSolarWind-team zich nu meer richten op het verbeteren van de prestaties van onze assets, met aanzienlijk minder tijd en moeite,” aldus Konstantinos Fountas, Partner bij SunSolarWind. “De geavanceerde analyses in het platform van Prescinto helpen ons bij het identificeren en plannen van corrigerende maatregelen en het verminderen van uitvaltijden van de apparatuur. Voor een bedrijf als het onze is de oplossing van Prescinto, en met name het geautomatiseerde onderhoudsbeheersysteem, een uitkomst.”

Dankzij de uitbreiding naar de Europese markt met de eerste in Griekenland gevestigde klant, bevindt Prescinto zich in een uitstekende positie voor verdere groei en vooruitgang op weg naar het doel om wereldwijd het geprefereerde asset management platform te worden voor projecten op het gebied van duurzame energie.

Over Prescinto Technologies

Prescinto Technologies is een toonaangevend wereldwijd SaaS-platform voor asset performance management voor schone energie, met name voor de opslag van zonne- en windenergie, speciaal opgezet door experts uit de branche om de opbrengst van assets te verbeteren en de transitie naar schone energie te versnellen. Prescinto biedt realtime inzichten, analyses en automatiseringsondersteuning voor het optimaliseren van de prestaties van assets op het gebied van duurzame energie. Met een ervaren team van experts uit de branche en een portfolio van meer dan 13 GW verspreid over 14 landen, is Prescinto de vertrouwde partner voor wereldwijde klanten die werken aan de transitie naar schone energie. Meer informatie: www.prescinto.ai.

Over SunSolarWind

SunSolarWind Ike is een snelgroeiend bedrijf op het gebied van milieuvriendelijke energietoepassingen, met goed opgeleide en gecertificeerde medewerkers. Het bedrijf biedt complete pakketten voor de bouw en het beheer van fotovoltaïsche systemen en energieprojecten in opdracht van klanten of partners/installateurs. Met meer dan 70 MWp aan assets onder beheer in Griekenland, behoort SunSolarWind tot de snelst groeiende bedrijven op het gebied van duurzame energie in Griekenland. Meer informatie: www.sunsolarwind.gr.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.