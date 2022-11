Prescinto s'introduit sur le marché européen et s'associe à SunSolarWind afin d’optimiser son portefeuille de projets d'énergie solaire

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Prescinto Technologies (“Prescinto”), une plateforme SaaS mondiale de premier plan pour la gestion de la performance des actifs d’énergie propre (APM), et SunSolarWind IKE (“SunSolarWind”), un développeur de projets d'énergie éolienne et solaire basé à Thessalonique bénéficiant d’un portefeuille à croissance rapide de plus de 100 projets à travers la Grèce, annoncent aujourd'hui un partenariat au sein duquel Prescinto appliquera sa solution APM de premier plan alimentée par l'IA pour surveiller, analyser et optimiser la performance des 70 MW d’actifs solaires de SunSolarWind. Cette alliance permettra de rationaliser l’activité et la maintenance des systèmes de SunSolarWind et d’optimiser la production de ses actifs solaires en fournissant des données précises en temps réel et des informations exploitables. Cet accord marque également l'entrée de Prescinto sur le marché européen après l'annonce de sa récente percée sur le marché nord-américain.

En tant que l'une des sociétés à la croissance la plus rapide en Grèce, SunSolarWind joue un rôle central dans le développement des énergies renouvelables. L’entreprise propose des solutions « clefs en main » destinées à la construction et la gestion de systèmes éoliens et photovoltaïques pour le compte de ses clients ou de ses partenaires. Grâce au logiciel propriétaire alimenté par l'IA de Prescinto, SunSolarWind aura accès à une technologie de surveillance avancée et à des modèles de données pré-entraînés qui visent à identifier et à catégoriser les sous-performances en temps réel. La plateforme permet un examen centralisé des données des centrales solaires de SunSolarWind afin de fournir des informations actualisées et de gérer efficacement les opérations quotidiennes de l'équipe sur le terrain à l'aide des modules de produits Monitor, Analyze, et Operate de Prescinto. Ces solutions tirent parti de l'intelligence basée sur les données pour permettre une gestion éclairée des ressources et optimiser la valeur des actifs d'énergie propre de SunSolarWind.

Avec une concurrence croissante sur le marché de l'énergie, la technologie numérique joue un rôle essentiel dans l'optimisation des activités et des performances. SunSolarWind a choisi Prescinto comme partenaire de transformation numérique après une évaluation rigoureuse de plusieurs autres solutions. De plus, grâce à sa conception unique, le logiciel APM de Prescinto peut être efficacement personnalisé et adapté aux besoins spécifiques de SunSolarWind.

« Notre équipe a étroitement collaboré avec SunSolarWind afin de comprendre leurs goulots d'étranglement et de mettre en œuvre les solutions appropriées permettant d’améliorer la production d'énergie et de rationaliser les activités », déclare Puneet Singh Jaggi, fondateur et PDG de Prescinto. « En tant que premier de nombreux partenariats majeurs à venir sur le marché européen, nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d'accompagner SunSolarWind dans son parcours de transformation numérique et d'aider à réaliser le plein potentiel des actifs d'énergie propre. »

« Grâce à notre croissance exponentielle des actifs gérés, l'équipe SunSolarWind peut désormais se concentrer davantage sur l'amélioration des performances des actifs, réduisant considérablement le temps et les efforts », déclare Konstantinos Fountas, partenaire chez SunSolarWind. « Les analyses avancées de la plateforme de Prescinto aident à la fois à identifier et à planifier un certain nombre de mesures correctives et à réduire les temps d'arrêt des équipements. Pour une entreprise comme la nôtre, la solution de Prescinto et tout particulièrement son système informatisé de gestion de la maintenance, est un atout. »

En se développant sur le marché européen grâce à son premier client basé en Grèce, Prescinto est bien positionnée pour poursuivre sa croissance et progresser en vue de devenir la plateforme de gestion d'actifs de choix pour les projets d'énergie renouvelable dans le monde entier.

À propos de Prescinto Technologies

Prescinto Technologies est une plateforme SaaS mondiale de premier plan pour la gestion de la performance des actifs solaires, éoliens et de stockage d'énergie, spécialement conçue par des experts du secteur pour améliorer la production des actifs et accélérer la transition énergétique. Prescinto fournit des informations en temps réel, des analyses et des outils d'automatisation afin d’optimiser les performances des actifs d'énergie renouvelable. Grâce à son équipe chevronnée d'experts de l'industrie et son portefeuille de plus de 13 GW réparti dans 14 pays, Prescinto est un partenaire de confiance pour les clients internationaux œuvrant à une transition vers une énergie propre. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site www.prescinto.ai.

À propos de SunSolarWind

Sun Solar Wind Ike est une entreprise à croissance rapide évoluant dans le domaine des applications énergétiques environnementales qui emploie un personnel dûment formé et agréé. L’entreprise propose des solutions « clefs en main » destinées à la construction et à la gestion de systèmes photovoltaïques et de projets énergétiques pour le compte de clients ou de partenaires installateurs. Avec plus de 70 MWc d'actifs sous gestion en Grèce, SunSolarWind est l'une des entreprises grecques du secteur des énergies renouvelables à la croissance la plus rapide. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site www.sunsolarwind.gr.

