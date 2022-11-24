全球能源奖基金会：可持续解决方案全球气候峰会

在德黑兰举行的2016年全球能源奖颁奖活动期间，诺贝尔奖得主Mohan Munasinghe教授（左）与全球能源奖创始人Wolfgang Neumann先生（右）。

维也纳--(BUSINESS WIRE)----(商业资讯)--本年度的全球能源世界奖(Energy Globe World Award)颁奖典礼将于11月30日在奥地利维也纳举行。这项活动的主题为“Yes we can - Yes we do”，顶级气候专家将其称之为“可持续解决方案全球峰会”。

气候危机现已迫在眉睫，对新生一代而言尤其如此，我们需要为子孙后代保护我们的星球。幸运的是，当今人类已经拥有可行的解决方案来应对每一个环境问题。这些解决方案将在一年一度的全球能源世界奖活动上向全球观众展示。

在过去的22年里，全球能源奖(Energy Globe)一直是世界上极为重要的环保奖项，吸引了180多个国家的参与，总计已提交逾3万个环保项目。每年，全球能源奖的各国获奖项目会从所有参与国中选出，其中最杰出的项目将获得全球能源世界奖。来自政界、商界和科学界的高层人士将出席该颁奖典礼。

今年的全球能源奖有183个国家参与，提交了近3,000个环保项目，将由前印度环境部长Maneka Gandhi担任主席的国际专家评审团进行评估。评估如此之多提出环境问题解决方案的优秀创新项目，将是一项艰巨的任务。

奖项将按照五大与生命息息相关的类别颁发，分别为“水(water)、土(earth)、火(fire)、空气(air)”以及代表我们未来的特殊类别“青年”(youth)。

今年还首次设立了气候友好型烹饪特别奖，这是一个影响数十亿人的主题，今年有13个国家提交了相关解决方案。如需查看提名项目和各个国家获奖项目的完整信息，请访问www.energyglobe.info。

在全球能源奖盛会的筹备阶段，世界著名经济学家、诺贝尔奖获得者Mohan Munasinghe教授将与专家们开展小组讨论，重点就能源、水资源、可持续发展和气候变化主题探讨环境问题的解决方案。

Energy Globe创始人Wolfgang Neumann表示：“我们全球能源奖组委会坚信，当前面临的所有环境问题都可以克服，解决方案已经存在。我们对未来持乐观态度，人类将度过气候危机，并将变得更为强大，人类的发展将更加可持续。”

小组讨论和颁奖盛典将于欧洲中部时间11月30日13:30进行现场直播，直播网址为www.energyglobe.info。

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