Energy Globe Foundation: Encontro climático mundial para soluções sustentáveis

Nobel Laureate Prof. Mohan Munasinghe (left) with Founder of Energy Globe Mr. Wolfgang Neumann (right) during Energy Globe 2016 in Tehran.

VIENA (Áustria)--(BUSINESS WIRE)--O Energy Globe World Award deste ano vai ocorrer em Viena (Áustria) no dia 30 de novembro, sob o lema “Yes we can – Yes we do”. O evento já está sendo descrito pelos principais especialistas em clima como o “encontro mundial para soluções sustentáveis”.

A crise climática é a mais urgente de todas, principalmente para as crianças, pois precisamos preservar nosso planeta para as gerações futuras. No entanto, já existem soluções práticas para todos os problemas ambientais que a humanidade enfrenta atualmente. Essas soluções serão apresentadas a uma audiência mundial no prêmio anual Energy Globe World.

Nos últimos 22 anos, o Energy Globe tem sido a premiação ambiental mais importante do mundo, com mais de 180 países participantes e um total de mais de 30 mil projetos ambientais inscritos. Os vencedores dos Energy Globes nacionais são escolhidos anualmente em todos os países participantes. Em seguida, os melhores projetos do mundo são apresentados no Energy Globe World Award, com a presença de pessoas de alta escala da política, negócios e ciência.

Este ano, quase 3 mil projetos ambientais de 183 países foram inscritos e serão avaliados por um júri internacional de especialistas presidido por Maneka Gandhi (ex-Ministro do Meio Ambiente da Índia). Uma tarefa árdua, com tantas grandes inovações que propõem soluções para questões ambientais.

Os prêmios serão concedidos nas categorias de vida – “água, terra, fogo, ar”, bem como na categoria especial de “juventude”, que representa o nosso futuro.

Pela primeira vez, há também um prêmio especial para a culinária amiga do clima, tema que afeta bilhões de pessoas e para o qual foram apresentadas este ano soluções de 13 países. Todos os detalhes dos projetos indicados e todos os vencedores nacionais em www.energyglobe.info.

Nos preparativos para a gala do Energy Globe, o ganhador do prêmio Nobel e economista de renome mundial Prof. Mohan Munasinghe falará com especialistas em um painel de discussão sobre soluções para nossos problemas ambientais, com foco em energia, recursos hídricos, desenvolvimento sustentável e mudança climática.

“Nós, da Energy Globe, temos o convencimento de que todos os problemas ambientais podem ser superados. As soluções já existem. E com uma visão positiva do futuro, a humanidade sairá mais forte e mais sustentável da crise climática”, afirmou Wolfgang Neumann, fundador do Energy Globe.

O painel de discussão e a gala serão transmitidos ao vivo no dia 30 de novembro a partir das 13h30 (horário local; 9h30 de Brasília) em www.energyglobe.info.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.