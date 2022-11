Nobel Laureate Prof. Mohan Munasinghe (left) with Founder of Energy Globe Mr. Wolfgang Neumann (right) during Energy Globe 2016 in Tehran.

VIENNA--(BUSINESS WIRE)--L'Energy Globe World Award di quest'anno si svolgerà il 30 novembre a Vienna, in Austria, con il motto "Yes we can - Yes we do". L’evento viene già descritto dai massimi esperti di clima come il "vertice globale per le soluzioni sostenibili".

La crisi climatica è la più urgente di tutte, specialmente per i nostri figli, perché dobbiamo preservare il nostro pianeta per le generazioni future. Tuttavia, le soluzioni che funzionano per ogni problema ambientale affrontato oggi dall’umanità esistono già. Queste soluzioni vengono presentate a un pubblico mondiale in occasione dell'annuale Energy Globe World Award.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.