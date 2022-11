Nobel Laureate Prof. Mohan Munasinghe (left) with Founder of Energy Globe Mr. Wolfgang Neumann (right) during Energy Globe 2016 in Tehran.

WENEN--(BUSINESS WIRE)--De Energy Globe World Award vindt dit jaar plaats in Wenen, Oostenrijk, op 30 november onder het motto "Yes we can - Yes we do". Het evenement wordt al beschreven door top klimaatexperts als de "wereldwijde top voor duurzame oplossingen".

De klimaatcrisis is de meest urgente van allemaal, vooral voor onze kinderen, omdat we onze planeet voor toekomstige generaties moeten behouden. Er bestaan echter al werkende oplossingen voor elk milieuprobleem waarmee de mensheid tegenwoordig wordt geconfronteerd. Deze oplossingen worden tijdens de jaarlijkse Energy Globe World Award aan een wereldwijd publiek gepresenteerd.

