Energy Globe Foundation: Globaler Klimagipfel der nachhaltigen Lösungen

Nobel Laureate Prof. Mohan Munasinghe (left) with Founder of Energy Globe Mr. Wolfgang Neumann (right) during Energy Globe 2016 in Tehran (Foto: Business Wire)

WIEN--(BUSINESS WIRE)--Der Energy Globe World Award findet heuer am 30. November in Wien, Österreich unter dem Motto „Yes we can – Yes we do“ statt und wird von Top-Klimaexperten aus aller Welt bereits als der „globale Klimagipfel für nachhaltige Lösungen“ bezeichnet.

Die Klimakrise ist von allen Krisen die dringlichste, vor allem für unsere Kinder, gilt es doch unseren Planeten auch für kommende Generationen zu bewahren. Jedoch gibt es bereits funktionierende Lösungen für jedes Umweltproblem, dem sich die Menschheit heute stellen muss. Diese Lösungen werden jährlich beim Energy Globe World Award eindrucksvoll aufgezeigt und einem weltweiten Publikum präsentiert.

Seit 22 Jahren ist der Energy Globe mit über 180 teilnehmenden Staaten und in Summe über 30.000 eingereichten Umweltprojekten der weltweit bedeutendste Umweltpreis. Die Sieger der nationalen Energy Globes werden jährlich in allen teilnehmenden Staaten ausgezeichnet. Die weltweit besten Projekte werden anschließend beim Energy Globe World Award in einer feierlichen Gala von hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft verliehen.

Knapp 3.000 bereits umgesetzte, nachhaltige Umweltprojekte wurden heuer aus 183 Länder eingereicht, welche von einer internationalen Experten-Jury, unter dem Vorsitz von Maneka Gandhi (ehemalige Indische Umweltministerin), bewertet werden. Eine fast unlösbare Aufgabe bei so vielen, tollen Innovationen, welche Lösungen zu den wichtigsten Umweltfragen aufzeigen.

Prämiert wird in den Kategorien des Lebens – Wasser, Erde, Feuer, Luft sowie der Spezialkategorie Jugend, die für unsere Zukunft steht.

Erstmals wird auch ein Sonderpreis für klimafreundliches Kochen vergeben, einem Thema, welches Milliarden von Menschen betrifft und wofür heuer Lösungen aus 13 Ländern eingereicht wurden. Alle Details zu den nominierten Projekten sowie zu allen nationalen Siegern auf www.energyglobe.info.

Im Vorfeld der Energy Globe Gala wird der weltweit angesehene Nobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler Prof. Mohan Munasinghe zu den Schwerpunkten Energie, Wasserressourcen, nachhaltige Entwicklung und Klimawandel mit Experten aus aller Welt in einer Podiumsdiskussion über die Lösungen für unsere Umweltprobleme sprechen.

„Wir von Energy Globe sind überzeugt, dass alle anstehenden Umweltprobleme gemeistert werden können. Die Lösungen gibt es bereits. Und mit einem positiven und motivierten Blick in die Zukunft, wird die Menschheit stärker und nachhaltiger aus der Klimakrise hervorgehen“, meint Wolfgang Neumann, Gründer und Initiator des Energy Globe.

Die Podiumsdiskussion sowie die Gala werden live am 30. November ab 13:30 Uhr (CET) auf www.energyglobe.info übertragen.