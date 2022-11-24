全球能源獎基金會：永續解決方案全球氣候高峰會

在德黑蘭舉行的2016年全球能源獎頒獎活動期間，諾貝爾獎得主Mohan Munasinghe教授（左）與全球能源獎創辦人Wolfgang Neumann先生（右）。

維也納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--本年度的全球能源世界獎(Energy Globe World Award)頒獎典禮將於11月30日在奧地利維也納舉行。這項活動的主題為Yes we can - Yes we do，頂尖氣候專家將其稱之為「永續解決方案全球高峰會」。

氣候危機現已迫在眉睫，對新生一代而言尤其如此，我們需要為後代子孫保護我們的星球。幸運的是，當今人類已經擁有可行的解決方案來應對每一個環境問題。這些解決方案將在一年一度的全球能源世界獎活動上向全球觀眾展示。

在過去的22年裡，全球能源獎(Energy Globe)一直是世界上極為重要的環保獎項，吸引了180多個國家的參與，總計已提交逾3萬個環保專案。每年，全球能源獎的各國獲獎專案會從所有參與國中選出，其中最傑出的專案將獲得全球能源世界獎。來自政界、商界和科學界的高層人士將出席該頒獎典禮。

今年的全球能源獎有183個國家參與，提交了近3,000個環保專案，將由前印度環境部長Maneka Gandhi擔任主席的國際專家評審團進行評估。評估如此之多提出環境問題解決方案的優秀創新專案，將是一項艱巨的任務。

獎項將按照五大與生命息息相關的類別頒發，分別為「水(water)、土(earth)、火(fire)、空氣(air)」以及代表我們未來的特殊類別「青年」(youth)。

今年還首次設立了氣候友善型烹飪特別獎，這是一個影響數十億人的主題，今年有13個國家提交了相關解決方案。如需查看提名專案和各個國家獲獎專案的完整資訊，請造訪www.energyglobe.info。

在全球能源獎盛會的籌備階段，世界著名經濟學家、諾貝爾獎獲得者Mohan Munasinghe教授將與專家們展開小組討論，重點就能源、水資源、永續發展和氣候變遷主題探討環境問題的解決方案。

Energy Globe創辦人Wolfgang Neumann表示：「我們全球能源獎組織委員會堅信，當前面臨的所有環境問題都可以克服，解決方案已經存在。我們對未來持樂觀態度，人類將度過氣候危機，並將變得更為強大，人類的發展將更加永續。」

小組討論和頒獎盛典將於歐洲中部時間11月30日13:30進行現場直播，直播網址為www.energyglobe.info。

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