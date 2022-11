China Eastern Airlines partecipa alla China-Italy Food Culture Research Conference

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Il 17 novembre, esperti e studiosi della Nankai University e dell'Università Santa Anna di Pisa hanno redatto congiuntamente un rapporto di ricerca dal titolo "Il ruolo della ristorazione aerea nella promozione della cultura gastronomica tra Italia e Cina nel contesto dell’Anno del Turismo e della Cultura Italia-Cina del 2022 - Case study su China Eastern Airlines”, pubblicato in cinese e in italiano.

Gli autori hanno tenuto una conferenza online per condividere i risultati della ricerca. Rappresentanti dell'ambasciata cinese in Italia, dell'ambasciata italiana in Cina, dell'ufficio del turismo cinese a Roma, dell'Institute of European Studies of Chinese Academy of Social Sciences, dell’Institute on Italy of the Chinese Association for European Studies, di China Eastern Airlines Co., Ltd e di altri governi, dipartimenti, think tank e imprese hanno partecipato al meeting.

Nell'ambito dell’ Anno del Turismo e della Cultura Italia-Cina del 2022, lo studio analizza il settore della ristorazione aerea e il ruolo positivo nel promuovere l'integrazione e la conoscenza reciproca della cultura cinese italiana.

Il rapporto rappresenta una guida per China Eastern Airlines e per la ristorazione aerea internazionale, affinché possano perfezionare la qualità del servizio.

Il cibo è un importante vettore della cultura di una nazione e la ristorazione aerea è un mezzo per condividere culture gastronomiche di tutto il mondo.

Il rapporto di ricerca analizza la ristorazione di China Eastern Airlines come case study e sottolinea come questo settore sia una parte importante dell'esperienza di viaggio dei passeggeri, favorisca gli scambi internazionali e svolga un ruolo culturale importante nella comunicazione nel campo del turismo. Negli ultimi anni, la Eastern Air Catering Investment Co., Ltd è riuscita a trasformare alcuni piatti rappresentativi di tutto il mondo in pasti per aerei, risvegliando le papille gustative dei passeggeri.

Durante la conferenza, i rappresentanti delle istituzioni del turismo culturale Cina-Italia e di China Eastern Airlines hanno espresso la volontà di potenziare e promuovere gli scambi turistici e culturali tra Cina e Italia.

Yu Qinglian, direttore generale di Eastern Air Catering Investment Co., Ltd, ha affermato che la società continuerà ad offrire un servizio di qualità ai passeggeri di tutto il mondo, raccontando storie di buon cibo e favorendo gli scambi culturali.

Il 27 ottobre 2022, China Eastern Airlines ha inaugurato un volo diretto tra Wenzhou, in Cina, e Roma, in Italia, creando maggiori opportunità di cooperazione su più ambiti tra i due paesi.