AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Chubb Perú S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a+” (Excelente) de Chubb Perú S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros (Chubb Perú) (Lima, Perú). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Chubb Perú reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que la compañía pueda continuar ajustando su oferta de productos de manera rentable, respaldada por su compañía matriz, Chubb Limited.

Chubb Perú inició operaciones en 1998 como Altas Cumbres; en 2007, fue adquirida por ACE Group y nombrada ACE Seguros S.A., hasta 2016, cuando ACE Limited adquirió Chubb Corporation y renombró la compañía.

Chubb Perú tiene un libro de negocios diversificado, distribuido a través de una combinación de canales tradicionales y canales masivos, como grandes minoristas regionales y bancos. Actualmente, el 57% de su prima neta de cesión está compuesta por productos de daños, con accidentes y enfermedades constituyendo el 31% de la cartera y el 12% restante en seguros de vida. A septiembre de 2022, Chubb Perú es la décima operación de seguros más grande en Perú, con una participación de mercado del 1.33%.

AM Best considera que la fortaleza del balance de Chubb Perú es muy fuerte, ya que la empresa tiene un apetito de riesgo definido que limita sus exposiciones y protege su sólida base de capital a través de principios adecuados de inversión, reaseguro y suscripción. Adicionalmente, la compañía cuenta con un programa de reaseguro integral con su afiliada, Chubb Tempest Reinsurance Ltd. En 2021, la capitalización ajustada por riesgos de Chubb Perú permaneció estable debido a ajustes en su oferta comercial, lo cual, en conjunto con ningún pago de dividendos, continuó respaldando la posición de capital de la compañía.

El resultado neto de la compañía en 2021 reflejan un aumento de siniestralidad por su negocio de vida crédito y aumento del coste del servicio informático en el extranjero, resultando en una disminución del 41.7% en el ingreso neto. Los resultados a septiembre de 2022 continúan siendo positivos, derivado de la alineación de la estrategia para limitar la exposición a segmentos complicados como fianzas y vida crédito.

La empresa se beneficia al ser parte de grupo Chubb y obtener un apalancamiento operativo a través de los mismos sistemas, procedimientos y prácticas de administración integral de riesgos. El Grupo ha demostrado su apoyo a Chubb Perú al proporcionar un programa integral de reaseguros con su afiliada y al supervisar activamente su estrategia.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si existiera un deterioro agudo en el desempeño operativo o un debilitamiento significativo en su capitalización ajustada por riesgos. Las calificaciones también podrían ser degradadas si AM Best determina que la importancia estratégica de Chubb Perú para su grupo disminuye.

