AM Best Sube Calificaciones Crediticias a Chubb Seguros Panamá S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación de Fortaleza Financiera de A+ (Superior) a A++ (Superior) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “aa-” (Superior) a “aa+ (Superior) de Chubb Seguros Panamá (Chubb Panamá) (Panamá). La perspectiva de estas calificaciones crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones reflejan la importancia estratégica de Chubb Panamá como subsidiaria del grupo Chubb U.S. Group of Insurance Companies (Chubb U.S. Group), que en forma consolidada tiene una solidez de balance general que AM Best evalúa en el nivel más fuerte, así como su muy fuerte desempeño operativo, perfil de negocio favorable y adecuada gestión del riesgo empresarial (ERM).

La mejora de las calificaciones de Chubb Panamá refleja la integración de la compañía y el apoyo de su grupo a través de su holding, Chubb U.S Group, que brinda sinergias y eficiencias operativas a la filial de Panamá.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que Chubb U.S. Group mantendrá su evaluación de solidez de balance más fuerte, respaldada por la capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, según lo medido por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR), mientras continúa demostrando resultados operativos muy fuertes impulsados por el desempeño de suscripción consistentemente sólido del grupo. Las perspectivas estables reflejan aún más la expectativa de AM Best de que la matriz final, Chubb Limited, seguirá teniendo un impacto neutral en las calificaciones de los miembros del grupo.

Las calificaciones reflejan las sólidas prácticas de suscripción de Chubb Panamá, que respaldan su desempeño operativo consistente, su cartera de negocios diversificada y su sólido programa de reaseguro colocado con Chubb Tempest Reinsurance Ltd., así como la afiliación de la compañía a su matriz final, Chubb Limited, uno de los mayores grupos de seguros del mundo. Esta afiliación le brinda a Chubb Panamá sinergias y eficiencias operativas. Contrarrestando estos factores positivos de calificación está la modesta pero creciente participación de mercado de Chubb Panamá dentro de la industria de seguros de Panamá en relación con las líneas de negocios que suscribe, y el fuerte entorno competitivo en el sector de seguros de Panamá. Sin embargo, la empresa mitiga parcialmente este aspecto competitivo a través de su portafolio de negocios diversificado que se extiende a otros mercados de Centroamérica.

Chubb Panamá inició operaciones en 2008 como ACE Seguros S.A., y continuó con esa marca hasta 2016 cuando su nombre fue cambiado a Chubb Seguros Panamá S.A. La compañía suscribe principalmente negocios de no vida y reaseguros, cubriendo exposiciones en todo Panamá y América Central. En 2021, property se situó como la principal línea de negocio de la compañía, generando el 28,8% de su prima neta emitida. Los principales canales de distribución de Chubb Panamá están posicionados con corredores y empresas cedentes. Chubb Panamá ha demostrado suscripción disciplinada en un mercado altamente competitivo, reportando consistentemente niveles generales de suficiencia de primas que se comparan positivamente con sus competidores. En 2021, Chubb Panamá logró un índice combinado de aproximadamente 92%, superior al 78,7% de 2020, e impulsado por el aumento de siniestros en sus líneas de negocio de incendios y transporte, así como por un aumento en los gastos administrativos.

Los sólidos resultados técnicos de la subsidiaria panameña han sostenido una sólida rentabilidad general, como se refleja en un índice de retorno sobre el capital de 5,0 %, y contribuyeron a expandir la base de capital de la compañía a una tasa de crecimiento anual compuesto de 10,2 % en 2021. AM Best espera que la capitalización basada en el riesgo siga estando respaldada por las directrices conservadoras de gestión de capital del grupo.

Además, la empresa se beneficia de estar integrada en el grupo, ganando apalancamiento operativo a través de los mismos sistemas, procedimientos y prácticas de ERM. Históricamente, el grupo ha demostrado su apoyo a Chubb Panamá a través de inyecciones de capital para financiar oportunidades de crecimiento. Un cambio en la percepción de AM Best con respecto a la importancia estratégica de Chubb Panamá para el grupo podría afectar las calificaciones de Chubb Panamá.

Las calificaciones podrían verse afectadas negativamente por los siguientes factores: deterioro en la capitalización ajustada por riesgo del grupo a un nivel que ya no respalde las calificaciones actuales; deterioro sostenido en la suscripción o el rendimiento operativo; un debilitamiento material del perfil crediticio general de Chubb Ltd.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.