Owl Labs, société de technologie collaborative, annonce une levée de fonds de série C et conclut un accord commercial stratégique avec HP France

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owl Labs, l’une des premières entreprises à créer des solutions de vidéoconférence à 360 degrés alimentées par l'IA, annonce une levée de fonds de série C de 25 millions de dollars et un partenariat stratégique avec HP, ce qui porte le financement total de l'entreprise à plus de 47 millions de dollars. Le tour de table a été mené par HP Tech Ventures, la branche de capital-risque de HP Inc. Angelo Del Priore, partenaire de HP Tech Ventures, a rejoint le conseil d'administration d'Owl Labs. Sourcenext, partenaire stratégique d'Owl Labs au Japon, a également participé à ce tour de table, ainsi que les investisseurs existants Matrix Partners, Spark Capital et Playground Global.

Owl Labs utilisera ces nouveaux fonds pour soutenir le développement de produits et accroître l'adoption de ceux déjà proposés, notamment la gamme de produits Meeting Owl®, la première caméra, microphone et haut-parleur à 360 degrés alimentée par une intelligence artificielle qui zoome automatiquement sur la personne qui parle. Le Meeting Owl 3TM, sa dernière caméra de visioconférence, est sortie en juillet cette année.. Plus de 130 000 organisations dans le monde, dont 84 entreprises du classement Fortune 100, utilisent les produits d'Owl Labs pour garantir une égalité de traitement entre les participants présents au bureau et ceux à distance dans les réunions hybrides.

HP collaborera avec Owl Labs pour poursuivre sa croissance rapide, investir dans ses offres matérielles et logicielles, étendre sa présence internationale et approfondir ses partenariats de commercialisation, en commençant par un accord commercial entre Owl Labs et HP France, où HP lancera les produits d'Owl Labs avec ses équipes commerciales locales. HP assurera la couverture commerciale et la promotion des produits, et approfondira les relations de la société avec les petites entreprises et les établissements d'enseignement grâce aux produits Owl Labs.

Owl Labs se développe à l'international depuis 2020 avec des activités de vente et un taux d'adoption significatifs sur les principaux marchés européens, la France étant un marché à fort potentiel de croissance. Owl Labs s'engage dans la croissance internationale à travers ce tour de financement stratégique, ce partenariat et l'embauche récente de Stuart Collingwood, Directeur Général d'Owl Labs pour le Royaume-Uni et l'Europe. Stuart rejoint Owl Labs avec une expérience des ventes et du marketing auprès de startups en phase de démarrage ou de fin de développement, en développant l'empreinte et la présence des entreprises à travers l'Europe.

Le travail hybride est là pour durer. En effet, 73 % des employés français sont prêts à réduire leur salaire pour bénéficier d'horaires et de lieux de travail plus flexibles, selon l'étude Owl Labs 2022 State of Hybrid Work. Cependant, de nombreuses entreprises ne sont pas préparées à ce nouveau mode de travail. Les salariés français rencontrent de nombreux problèmes lors des réunions en ligne, les plus courants étant : l'écho/la distorsion audio (82%), ne pas pouvoir entendre tout le monde (81%),ne pas voir le visage des gens et donc manquer de repères visuels (80%). Dans un monde où 98 % des réunions comptent au moins un participant à distance, mais où seulement 8 % des 89 millions de salles de réunion dans le monde sont équipées pour les vidéoconférences, les dispositifs pratiques d’Owl Labs permettent aux travailleurs de communiquer et de collaborer où qu'ils soient.

"Owl Labs a été fondé en 2014, en tenant compte de l'émergence de la collaboration à distance - lorsque la pandémie a commencé six ans plus tard, le bouleversement qu’a constitué l'adoption instantanée du télétravail a accéléré notre croissance de 7 fois depuis cette période", a déclaré Frank Weishaupt, PDG d'Owl Labs. "Nous choisissons avec beaucoup d’attention les entreprises avec lesquelles nous travaillons, et sommes ravis de nous associer à HP, un leader de l'industrie dans le domaine des technologies du travail hybride, dont la mission est étroitement liée à la nôtre. La pandémie a révolutionné le lieu de travail, et HP a clairement montré son engagement à le transformer en un modèle hybride - non seulement par le lancement de HP Presence, mais aussi par l'acquisition de Poly et d'autres investissements dans ce domaine. Ce partenariat stratégique va nous aider à croître encore plus vite et à maintenir notre avance en matière de développement de produits."

"Notre investissement dans Owl Labs s’inscrit dans la stratégie de HP d’offrir des solutions de travail hybride plus inclusives et immersives à nos clients", a déclaré Angelo Del Priore, Partenaire chez HP Tech Ventures. "Nous admirons l'esprit d'innovation d'Owl Labs et sa capacité à bousculer le statu quo. Alors que les tendances autour du travail hybride offrent un continuum de possibilités d’innovation, de transformation et de croissance, nous voyons en Owl Labs un brillant avenir.”

A propos d’Owl Labs

Owl Labs est la première entreprise à créer des solutions de vidéoconférence à 360 degrés alimentées par l'IA pour les organisations hybrides. Sa gamme de produits rend les réunions plus inclusives et collaboratives en uniformisant les règles du jeu entre les participants distants et ceux qui se trouvent physiquement au bureau. Le produit phare de la société, le Meeting Owl® 3, est la première caméra, microphone et haut-parleur à 360 degrés compatible Wi-Fi qui zoome automatiquement sur la personne qui parle. Owl Labs a levé 47 millions de dollars et est basé à Boston, avec des employés à travers le monde travaillant à distance et en mode hybride.