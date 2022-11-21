Monrol和FutureChem宣布建立臨床供應夥伴關係

伊斯坦堡和首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol)欣然宣布與總部位於韓國首爾的放射性製藥公司FutureChem原則上達成放射性同位素鑥-177 n.c.a（鑥-177非載體添加）的臨床供應協議，以支援FutureChem的試驗中新藥Ludotadipep 177鑥-FC705的IND報批2期臨床試驗，該試驗評估推薦劑量的Ludotadipep重複給藥對轉移性去勢難治性前列腺癌(mCRPC)患者的有效性和安全性。雙方於2022年10月18日在巴賽隆納簽署臨床供應合約。該產品在韓國和美國商業化之後，Monrol和FutureChem將簽署一份新的供應合約。

Monrol總經理Aydın Küçük補充道：「我們很高興與FutureChem合作達成臨床供應協議，以支援創新放射性藥物產品Ludotadipep 177鑥-FC705的臨床開發專案，評估其對轉移性去勢難治性前列腺癌(mCRPC)的有效性和安全性。與FutureChem的合作是我們不斷致力於改善癌症患者生活品質和轉變未來患者治療的又一個範例。」

FutureChem執行長Dae Yoon Chi表示：「FutureChem很高興與Monrol合作。該公司產品多樣，可支援我們的開發專案和產品線。我們期待著儘快向美國的2a期臨床試驗患者提供高品質的放射性同位素。我們擁有擴大這種夥伴關係的未來前景，即由Monrol供應放射性同位素鑥-177 n.c.a.來進行Ludotadipep 177鑥-FC705的商業化。」

完

關於Monrol

Monrol是首屈一指的世界級核子醫學公司之一，引領GMP級放射性同位素和放射性藥物開發製造的創新，總部位於伊斯坦堡。Monrol經銷其世界級的放射性藥物產品陣容，稱霸於全球市場。Monrol是一家委託開發製造組織(CDMO)，向其客戶提供早期開發支援，為當今靈活且精益的虛擬公司提供全整合服務，將新產品概念有效推向臨床試驗、展示概念驗證並進入人體首次研究。Monrol致力於轉變和改善癌症患者的治療旅程，其放射性藥物產品陣容銷往全球50多個國家。欲瞭解更多資訊，請造訪www.monrol.com和LinkedIn。

關於FutureChem

自1999年成立以來，FutureChem一直透過研發引領放射性藥物產業。FutureChem是放射性藥物前體和化合物生產、卓越放射性藥物開發以及新藥全球商業化的全球先行者。FutureChem開發有競爭力的技術和創新產品，旨在將公司打造成世界級的放射性製藥企業，為健康幸福的社會貢獻力量，保護患者的健康。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.futurechem.co.kr

關於FC705和177鑥-FC705

第二代PSMA標靶治療性放射性藥物177鑥-FC705屬於第二代白蛋白結合劑引導藥物。其親水性高於其他化合物，非特異性結合力低。由於白蛋白結合劑的引入，前列腺癌對177鑥-FC705的攝取會持續不斷增加，而正常器官則會將其快速排出。由此可以預期177鑥標記的177鑥-FC705具有高度治療效應，而對正常器官的損害很少。目前，韓國2期試驗和美國1/2a期試驗正在對177鑥-FC705的有效性展開臨床測試。

關於n.c.a.鑥-177

鑥-177 n.c.a是標靶放射性核素治療的首選放射性同位素。鑥-177 n.c.a的製程使治療選項有望改善當今某些癌症患者的治療成效，正在臨床開發中的治療選項未來會更有希望。鑥-177 n.c.a.的獨特性狀使其成為肽受體放射性核素療法(PRRT)的理想治療診斷性放射性同位素，用於治療某些癌症，例如神經內分泌腫瘤(NET)和前列腺癌。Monrol生產的n.c.a.鑥-177 DMF已在美國食品藥物管理局備案。

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