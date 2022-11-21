Monrol和FutureChem宣布建立临床供应伙伴关系

伊斯坦布尔和首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol)欣然宣布与总部位于韩国首尔的放射性制药公司FutureChem原则上达成放射性同位素镥-177 n.c.a（镥-177非载体添加）的临床供应协议，以支持FutureChem的在研新药Ludotadipep 177镥-FC705的IND报批2期临床试验，该试验评估推荐剂量的Ludotadipep重复给药对转移性去势难治性前列腺癌(mCRPC)患者的有效性和安全性。双方于2022年10月18日在巴塞罗那签署临床供应合同。该产品在韩国和美国商业化之后，Monrol和FutureChem将签署一份新的供应合同。

Monrol总经理Aydın Küçük补充道：“我们很高兴与FutureChem合作达成临床供应协议，以支持创新放射性药物产品Ludotadipep 177镥-FC705的临床开发项目，评估其对转移性去势难治性前列腺癌(mCRPC)的有效性和安全性。与FutureChem的合作是我们不断致力于改善癌症患者生活品质和转变未来患者治疗的又一个范例。”

FutureChem首席执行官Dae Yoon Chi表示：“FutureChem很高兴与Monrol合作。该公司产品多样，可支持我们的开发项目和产品线。我们期待着尽快向美国的2a期临床试验患者提供高品质的放射性同位素。我们拥有扩大这种伙伴关系的未来前景，即由Monrol供应放射性同位素镥-177 n.c.a.来进行Ludotadipep 177镥-FC705的商业化。”

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关于Monrol

Monrol是首屈一指的世界级核医学公司之一，引领GMP级放射性同位素和放射性药物开发制造的创新，总部位于伊斯坦布尔。Monrol分销其世界级的放射性药物产品阵容，称雄于全球市场。Monrol是一家合同开发制造组织(CDMO)，向其客户提供早期开发支持，为当今灵活且精益的虚拟公司提供全集成服务，将新产品概念有效推向临床试验、展示概念验证并进入人体首用研究。Monrol致力于转变和改善癌症患者的治疗旅程，其放射性药物产品阵容销往全球50多个国家。欲了解更多信息，请访问www.monrol.com和LinkedIn。

关于FutureChem

自1999年成立以来，FutureChem一直通过研发引领放射性药物行业。FutureChem是放射性药物前体和化合物生产、卓越放射性药物开发以及新药全球商业化的全球先行者。FutureChem开发有竞争力的技术和创新产品，旨在将公司建成世界级的放射性制药企业，为健康幸福的社会贡献力量，保护患者的健康。

如需了解更多信息，请访问www.futurechem.co.kr

关于FC705和177镥-FC705

第二代PSMA靶向治疗性放射性药物177镥-FC705属于第二代白蛋白结合剂引导药物。其亲水性高于其他化合物，非特异性结合力低。由于白蛋白结合剂的引入，前列腺癌对177镥-FC705的摄取会持续不断增加，而正常器官则会将其快速排出。由此可以预期177镥标记的177镥-FC705具有高度治疗效应，而对正常器官的损害很少。目前，韩国2期试验和美国1/2a期试验正在对177镥-FC705的有效性展开临床测试。

关于n.c.a.镥-177

镥-177 n.c.a是靶向放射性核素治疗的首选放射性同位素。镥-177 n.c.a的生产工艺使治疗选项有望改善当今某些癌症患者的治疗转归，正在临床开发中的治疗选项未来会更有希望。镥-177 n.c.a.的独特性状使其成为肽受体放射性核素疗法(PRRT)的理想治疗诊断性放射性同位素，用于治疗某些癌症，例如神经内分泌肿瘤(NET)和前列腺癌。Monrol生产的n.c.a.镥-177 DMF已在美国食品药品管理局备案。

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