MultiBank Group宣布总部从香港迁至迪拜，举办盛大晚宴庆祝在阿联酋的新起点

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--MultiBank Group

自2005年成立以来，MultiBank Group已发展成为全球规模领先的金融衍生品机构。2022年10月，MultiBank Group将其总部从香港搬迁到阿联酋迪拜。MultiBank Group董事长Taher先生表示：

“MultiBank Group最近获得了阿拉伯联合酋长国证券和商品管理局(“SCA”)和新加坡金融管理局(“MAS”)这两家全球备受尊敬的监管机构颁发的新牌照。董事会难以决定选择新加坡还是迪拜作为新总部。经过长时间的讨论，我很高兴地告诉大家，鉴于阿联酋政府积极推动迪拜成为全球主要金融中心的令人鼓舞的政策，董事会成员一致同意将总部迁往迪拜。

令我们倍感自豪的是，MultiBank Group在全球监管机构中有着无可挑剔的记录，将全球首屈一指的金融衍生品机构迁至迪拜，可巩固我们在阿联酋的地位。

MultiBank Group在五大洲的20多个国家和地区开展业务，包括中国香港、澳大利亚、新加坡、爱尔兰、英国、德国、奥地利、墨西哥、塞浦路斯、土耳其、厄瓜多尔、美国、中国内地、马来西亚、越南、菲律宾、印度、开曼群岛、英属维尔京群岛，以及新进入的阿联酋。

年度晚宴是一项仅限邀请参加的专属活动，汇聚了交易界有影响力的成员，让他们有机会参与MultiBank Group的未来愿景。作为领先的金融和金融科技提供商，集团实现了前所未有的年度增长和创纪录的财务业绩。

关于MultiBank Group

MultiBank Group于2005年在美国加州成立，其日交易额超过121亿美元，服务于100个国家由逾100万客户组成的广泛客户群。MultiBank Group为客户提供屡获殊荣的交易平台，以及高达500:1的杠杆，涉及产品包括外汇交易、金属、股票、大宗商品、指数以及数字资产。如需了解有关MultiBank Group的更多信息，请访问https://multibankfx.com。

视频：https://youtu.be/mPVOsaPpTVE

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