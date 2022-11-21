MultiBank Group宣佈總部從香港遷至杜拜，舉辦盛大晚宴慶祝在阿聯的新起點

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--MultiBank Group

自2005年成立以來，MultiBank Group已發展為全球規模首屈一指的金融衍生品機構。2022年10月，MultiBank Group將其總部從香港搬遷到阿拉伯聯合大公國杜拜。MultiBank Group董事長Taher先生表示：

「MultiBank Group最近獲得阿拉伯聯合大公國證券和商品管理局(“SCA”)和新加坡金融管理局(“MAS”)這兩家全球備受尊敬的監管機構頒發的新執照。董事會難以決定選擇新加坡還是杜拜作為新總部。經過長時間的討論，我很高興地告訴大家，鑑於阿聯政府積極推動杜拜成為全球主要金融中心且推出令人鼓舞的政策，董事會成員一致同意將總部遷往杜拜。

令我們倍感自豪的是，MultiBank Group在全球監管機構中有著無可挑剔的記錄，將全球首屈一指的金融衍生品機構遷至杜拜，可鞏固我們在阿聯的地位。

MultiBank Group在五大洲的20多個國家和地區發展業務，包括香港、澳洲、新加坡、愛爾蘭、英國、德國、奧地利、墨西哥、賽普勒斯、土耳其、厄瓜多爾、美國、中國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度、開曼群島、英屬維京群島，以及新進入的阿聯。

年度晚宴是僅限邀請參加的專屬活動，邀集了交易界有影響力的成員，讓他們有機會參與MultiBank Group的未來願景。作為一流的金融和金融科技提供商，集團經歷了前所未有的年成長率和創紀錄的財務業績。

關於MultiBank Group

MultiBank Group於2005年在美國加州成立，日交易額超過121億美元，為100個國家逾100萬名客戶構成的廣泛客戶群提供服務。MultiBank Group為客戶提供屢獲殊榮的交易平臺，以及高達500:1的槓桿，涉及產品包括外匯交易、金屬、股票、大宗商品、指數以及數位資產。如欲瞭解有關MultiBank Group的更多資訊，請造訪https://multibankfx.com。

影片：https://youtu.be/mPVOsaPpTVE

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